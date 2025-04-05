Fener'in kader maçı

Sezon Jose Mourinho önderliğinde üç kulvarda başarı hedefiyle başlayan Fenerbahçe, peş peşe aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşadı. Kanarya, önce Avrupa'ya veda etti. Ardından Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a yenildi ve turnuvadan elendi. Sarı-lacivertlilerin elinde bir tek lig kaldı. Bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların 'bay' geçtiği haftada yarın Trabzonspor'la karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerin yarın oynayacağı bu maç bir anlamda Fenerbahçe ve Jose Mourinho adına sezonun kaderini belirleyecek. Alınacak galibiyet hem farkı 3'e indirecek hem de şampiyonluk yarışında kartların yeniden dağıtılmasına sağlayacak. Ancak alınacak olası bir mağlubiyetle belki de şampiyonluk hayal olacak. Fatih Tekke önderliğinde Trabzonspor karşısında Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok.