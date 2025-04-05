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Haberler Fenerbahçe Fener'in kader maçı

Fener'in kader maçı

Sezona 3 kupa hedefiyle başlayan Fenerbahçe, peş peşe hayal kırıklığı yaşadı. Yarın ligde Trabzonspor karşısında alınacak sonuç, sezonun belki de kaderini belirleyecek. Olası bir kayıp yaşanırsa; işler içinden çıkılmaz bir hal alacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Fener'in kader maçı

Sezon Jose Mourinho önderliğinde üç kulvarda başarı hedefiyle başlayan Fenerbahçe, peş peşe aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşadı. Kanarya, önce Avrupa'ya veda etti. Ardından Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a yenildi ve turnuvadan elendi. Sarı-lacivertlilerin elinde bir tek lig kaldı. Bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların 'bay' geçtiği haftada yarın Trabzonspor'la karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerin yarın oynayacağı bu maç bir anlamda Fenerbahçe ve Jose Mourinho adına sezonun kaderini belirleyecek. Alınacak galibiyet hem farkı 3'e indirecek hem de şampiyonluk yarışında kartların yeniden dağıtılmasına sağlayacak. Ancak alınacak olası bir mağlubiyetle belki de şampiyonluk hayal olacak. Fatih Tekke önderliğinde Trabzonspor karşısında Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok.

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