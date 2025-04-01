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Haberler Fenerbahçe Mourinho'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'i

Mourinho'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali dev bir derbiye sahne olacak. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ligde kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren iki takım, bu kez kupada yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'de derbi öncesi durumu en çok merak edilen konuysa Reeder Samsunspor maçından sonra sakatlanan Fred'in Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktör Jose Mourinho, zorlu karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 09:40
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Mourinho'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ezeli rakibiyle bu kez kupada mücadele verecek. İki takım, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek.

Mourinho'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'i

Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadele, ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Mourinho'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'i

KADIKÖY'DE 63. RANDEVU

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak mücadelede ezeli rakipler, Kadıköy'de 63. kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Stadı'nın inşaat çalışmaları sonrası 1982 yılında yeniden hizmete girdiği dönemden bugüne taraflar 62 maç yaptı. Bu süreçte sarı-lacivertliler 30 galibiyet elde ederken, sarı-kırmızılılar 13 kez galibiyet sevinci yaşadı. 19 maçta ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin iç sahada attığı 114 gole, Galatasaray 75 golle karşılık verdi. Kadıköy'de yapılan maçların sadece 5'i golsüz tamamlandı.

Mourinho'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'i

Ezeli rakipler arasında Kadıköy'de oynanan 42 lig maçında ise Fenerbahçe 24 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray 9 müsabakada 3 puana uzandı. 9 derbi ise berabere sonuçlandı.

Mourinho'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'i

KUPADA 17 YIL SONRA KONUK EDECEK

Fenerbahçe, 17 yıl sonra evinde Galatasaray ile Türkiye Kupası maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılıları Kadıköy'de Türkiye Kupası maçında buluşturan son mücadele 3 Şubat 2008'de oynandı. O sezon çift maç usulüne göre oynanan eşleşmede taraflar Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda golsüz berabere kalırken, Ali Sami Yen'de 2-1'lik skorla kazanan Galatasaray adını yarı finale yazdırdı. Ezeli rakipler, kupada ise son olarak 2015-2016 sezonu finalinde kozlarını paylaştı. Antalya'daki finalde sarı-kırmızılılar 1-0'lık sonuçla kupanın sahibi oldu.

Mourinho'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'i

Fenerbahçe'de kritik derbi öncesi en çok merak edilen konuysa Fred'in sakatlık durumu oldu.

Mourinho'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'i

Reeder Samsunspor maçından sonra sakatlanan ve Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyen yıldız futbolcu, takımla idmanlara başladı.

Mourinho'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'i

Teknik direktör Jose Mourinho, sağlık heyetiyle birlikte oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Mourinho'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'i

Fred'in derbide oynama ihtimalinin %75 olduğu öğrenildi.

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