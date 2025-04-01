Mourinho'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali dev bir derbiye sahne olacak. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ligde kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren iki takım, bu kez kupada yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'de derbi öncesi durumu en çok merak edilen konuysa Reeder Samsunspor maçından sonra sakatlanan Fred'in Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktör Jose Mourinho, zorlu karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
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Ezeli rakipler arasında Kadıköy'de oynanan 42 lig maçında ise Fenerbahçe 24 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray 9 müsabakada 3 puana uzandı. 9 derbi ise berabere sonuçlandı.
KUPADA 17 YIL SONRA KONUK EDECEK
Fenerbahçe, 17 yıl sonra evinde Galatasaray ile Türkiye Kupası maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılıları Kadıköy'de Türkiye Kupası maçında buluşturan son mücadele 3 Şubat 2008'de oynandı. O sezon çift maç usulüne göre oynanan eşleşmede taraflar Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda golsüz berabere kalırken, Ali Sami Yen'de 2-1'lik skorla kazanan Galatasaray adını yarı finale yazdırdı. Ezeli rakipler, kupada ise son olarak 2015-2016 sezonu finalinde kozlarını paylaştı. Antalya'daki finalde sarı-kırmızılılar 1-0'lık sonuçla kupanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'de kritik derbi öncesi en çok merak edilen konuysa Fred'in sakatlık durumu oldu.
Reeder Samsunspor maçından sonra sakatlanan ve Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyen yıldız futbolcu, takımla idmanlara başladı.
Teknik direktör Jose Mourinho, sağlık heyetiyle birlikte oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Fred'in derbide oynama ihtimalinin %75 olduğu öğrenildi.
İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki muhtemel 11'i...
FENERBAHÇE: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred (Amrabat), Szymanski, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri
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