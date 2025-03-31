Zico Fenerbahçe'de o isme dikkat çekti! "Şampiyonluk yolunda ihtiyaçları olacak"
2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'de Teknik Direktörlük yapan ve sarı-lacivertli ekiple bir şampiyonluk bir de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final başarısı yaşayan Arthur Zico, önemli açıklamalarda bulundu. Efsane isim Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda kadrodaki o isme dikkat çekti. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 13:05 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 13:06
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Öte yandan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Arthur Zico, önemli açıklamalarda bulundu.
2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran, sarı-lacivertli ekibin 100. yılında şampiyon olduğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı dönemdeki kadroların teknik direktörlüğünü yapan efsane futbol adamı, Fenerbahçe'deki yıldız isimlerden biri hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
Sabah Gazetesi'ne konuşan 72 yaşındaki ismin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"TALISCA BİR YILDIZ"
"Talisca sıradan bir oyuncu değil, sahaya çıktığında fark yaratan bir yıldız. O bir Brezilyalı maestro, Çin'de ve Suudi Arabistan'da rakiplerini adeta sahadan sildi, her ligde iz bırakan bir performans sergiledi."
İKİ MAÇINI İZLEMEK YETTİ
Talisca'nın, Fenerbahçe'de ilerleyen haftalarda belirleyici bir isim olacağının altını çizen Zico, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uzun süre futboldan uzak kalması onu biraz düşürdü ama fizik olarak daha iyi bir duruma gelecek. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda Talisca'ya çok ihtiyacı olacak."
Onun yeteneklerine hayran olduğunu da belirten Brezilyalı hoca, "Sahada canlı olarak sadece iki kez izleme fırsatım oldu. Ama o bile oyuncunun ne kadar özel olduğunu fark etmemi sağladı. Özellikle Kashima karşısında Guangzhou formasıyla attığı kritik golü unutamıyorum. Çok büyüleyiciydi. Takımını Asya Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura taşımıştı" dedi.
Arthur Zico günümüzde Japonya ekibi Kashima Antlers'te danışman olarak görev yapıyor.
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