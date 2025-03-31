Zico Fenerbahçe'de o isme dikkat çekti! "Şampiyonluk yolunda ihtiyaçları olacak"

Onun yeteneklerine hayran olduğunu da belirten Brezilyalı hoca, "Sahada canlı olarak sadece iki kez izleme fırsatım oldu. Ama o bile oyuncunun ne kadar özel olduğunu fark etmemi sağladı. Özellikle Kashima karşısında Guangzhou formasıyla attığı kritik golü unutamıyorum. Çok büyüleyiciydi. Takımını Asya Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura taşımıştı" dedi.