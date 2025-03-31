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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e Suudi Arabistan kancası! Resmi teklif için tarih...

TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e Suudi Arabistan kancası! Resmi teklif için tarih...

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sürpriz bir Suudi Arabistan Ligi ekibi, Hırvat kaleci için kollarını sıvadı. İşte resmi teklifin yapılacağı tarih... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e Suudi Arabistan kancası! Resmi teklif için tarih...

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler'in tecrübeli eldiveninin Suudi kulüplerinin radarında olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e Suudi Arabistan kancası! Resmi teklif için tarih...

Takvim'de yer alan haberde Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Qadsiah'ın da 30 yaşındaki yıldız oyuncu için sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e Suudi Arabistan kancası! Resmi teklif için tarih...

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan tecrübeli kaleci, 2023 yılında Dinamo Zagreb'ten 6.6 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e Suudi Arabistan kancası! Resmi teklif için tarih...

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Livakovic bu sezon 27 maçta forma giyerken 31 gol yedi ve 9 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.

TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e Suudi Arabistan kancası! Resmi teklif için tarih...

Hırvat kaleci bu sezon sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'de 14 maçta forma giyemedi.

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