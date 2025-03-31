TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e Suudi Arabistan kancası! Resmi teklif için tarih...
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sürpriz bir Suudi Arabistan Ligi ekibi, Hırvat kaleci için kollarını sıvadı. İşte resmi teklifin yapılacağı tarih... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)
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Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Livakovic bu sezon 27 maçta forma giyerken 31 gol yedi ve 9 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.
Hırvat kaleci bu sezon sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'de 14 maçta forma giyemedi.
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