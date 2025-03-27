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Haberler Fenerbahçe FENERBAHE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip!

FENERBAHE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip!

Milli aranın ardından rotasını Süper Lig'e çeviren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde sezon başında yaşadığı sakatlık yüzünden sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'ye ülkesinden talip çıktı. Hollanda basını transferi böyle duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 13:13
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FENERBAHE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip!

Milli aranın ardından rotasını Süper Lig'e çeviren Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

FENERBAHE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip!

Bir yandan şampiyonluk yarışına odaklanan sarı lacivertlilerde diğer yandan gelecek sezonun planlaması yapılıyor.

FENERBAHE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip!

Takıma katılacak yeni transferler merak edilirken kadrodaki oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip!

OOSTERWOLDE'YE ÜLKESİNDEN TALİP ÇIKTI

Yaşadığı diz sakatlığı yüzünden sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'ye ülkesinden talip çıktı.

FENERBAHE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip!

Voetbalprimeur.nl'de yer alan habere göre Jayden Ossterwolde, PSV'den ayrılması beklenen Olivier Boscagli'nin yerine transfer edilecek alternatif isimlerden biri olarak gösterildi.

FENERBAHE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip!

Ayrıca haberde, Hollandalı oyuncunun ESPN'e verdiği röportajda, "Planım bu sezon hemen işe koyulup Fenerbahçe'den ayrılmaktı." ifadesi de hatırlatıldı.

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