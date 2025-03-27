FENERBAHE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip!
Milli aranın ardından rotasını Süper Lig'e çeviren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde sezon başında yaşadığı sakatlık yüzünden sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'ye ülkesinden talip çıktı. Hollanda basını transferi böyle duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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OOSTERWOLDE'YE ÜLKESİNDEN TALİP ÇIKTI
Yaşadığı diz sakatlığı yüzünden sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'ye ülkesinden talip çıktı.
Voetbalprimeur.nl'de yer alan habere göre Jayden Ossterwolde, PSV'den ayrılması beklenen Olivier Boscagli'nin yerine transfer edilecek alternatif isimlerden biri olarak gösterildi.
Ayrıca haberde, Hollandalı oyuncunun ESPN'e verdiği röportajda, "Planım bu sezon hemen işe koyulup Fenerbahçe'den ayrılmaktı." ifadesi de hatırlatıldı.
23 yaşındaki yıldız savunmacı bu sezon Fenerbahçe'de 14 maçta görev aldı.
Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan Oosterwolde'nin piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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