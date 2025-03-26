TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Furkan Orak'ı takibe aldı!

Fenerbahçe, alt liglerde oyuncu avına çıktı ve sarılacivertlilerin radarına takılan ilk isim; Esenler Erok'un genç sağ kanat oyuncusu Furkan Orak oldu.

Sahadaki dinamizmi ve oyun görüşüyle birçok kulüp tarafından izlenen Furkan için Fenerbahçe'nin sezon sonunda Erok'la masaya oturacağı öğrenildi.