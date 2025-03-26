TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Furkan Orak'ı takibe aldı!
Milli aranın ardından rotasını Süper Lig'e çeviren Fenerbahçe'de diğer yandan gelecek sezonun planlamaları yapılıyor. Sarı lacivertliler, Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor forması giyen Furkan Orak'ı takibe aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
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Bu sezon Esenler Erokspor formasıyla 21 maça çıkan Furkan, 3 asistlik katkı sağladı.
Genç oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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