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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Furkan Orak'ı takibe aldı!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Furkan Orak'ı takibe aldı!

Milli aranın ardından rotasını Süper Lig'e çeviren Fenerbahçe'de diğer yandan gelecek sezonun planlamaları yapılıyor. Sarı lacivertliler, Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor forması giyen Furkan Orak'ı takibe aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 11:16
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Furkan Orak'ı takibe aldı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe sürpriz bir isme kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Furkan Orak'ı takibe aldı!

Fenerbahçe, alt liglerde oyuncu avına çıktı ve sarılacivertlilerin radarına takılan ilk isim; Esenler Erok'un genç sağ kanat oyuncusu Furkan Orak oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Furkan Orak'ı takibe aldı!

Sahadaki dinamizmi ve oyun görüşüyle birçok kulüp tarafından izlenen Furkan için Fenerbahçe'nin sezon sonunda Erok'la masaya oturacağı öğrenildi.

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