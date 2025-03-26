11’in 8’i belli oldu

Fenerbahçe, Cuma günü Bodrum FK'ya konuk olacak. Teknik direktör Jose Mourinho da eski yardımcısı Morais'le ilk kez rakip olarak karşılaşacak. Morais'i yakından tanıyan Jose, bu karşılaşmada sahaya süreceği ilk 11'deki 8 ismi belirledi. Üç futbolcuya ise tecrübeli çalıştırıcı, maç günü karar verecek. Bu üç isim; Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat ve Edin Dzeko... Amrabat ile Nesyri, Fas'ın Tanzanya ile oynayacağı maçın ardından maça saatler kala gelecek. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncuların yorgunluk durumuna göre karar verecek. Bosna-Hersek'in Romanya ile oynadığı maçta burnu kırılan Edin Dzeko'nun durumu da sağlık heyetinden gelecek raporun ardından netleşecek. Dzeko'nun maskeyle oynaması gündemde ancak Mourinho, son kararını maç günü verecek.

LEVENT'İ JOSE İKNA ETTİ

Sezonun ilk yarısında forma şansı bulamayan Levent Mercan'ın devre arasında takımdan ayrılmak istediği ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun bunu engellediği ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın Levent'le ocak ayında bire bir görüşüp, "Ayrılmanı istemiyorum. Sana da forma vereceğim" diyerek ikna ettiği belirtildi.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ

Fenerbahçe, dün yaptığı antrenmanla Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı, ardından da çift kale maçta taktik çalışma gerçekleştirildi.

OĞUZ'A ÖZEL TEBRİK

Teknik direktör Jose Mourinho, Macaristan maçlarında ilk kez A Milli Takım formasını giyen ve bu iki karşılaşmada üç asist yapan Oğuz Aydın'ı özel olarak tebrik etti. Jose'nin Oğuz'a "Harikaydın. Seni takip ettim. Her geçen gün daha da iyiye gidiyorsun. Türkiye'nin en iyi isimlerinden birisin" dediği öğrenildi.

FURKAN ORAK'A YAKIN TAKİP

Fenerbahçe, alt liglerde oyuncu avına çıktı ve sarılacivertlilerin radarına takılan ilk isim; Esenler Erok'un genç sağ kanat oyuncusu Furkan Orak oldu. Sahadaki dinamizmi ve oyun görüşüyle birçok kulüp tarafından izlenen Furkan için Fenerbahçe'nin sezon sonunda Erok'la masaya oturacağı öğrenildi.

YUSUF'A DEV TALİPLER

Alman medyası, Bayern Münih'in Yusuf Akçiçek'i sezon sonuna kadar takip edeceğini yazdı. Haberde; oyuncuyu Bayern'in yanı sıra Tottenham, Manchester United, Bayer Leverkusen ve Chelsea ile Arsenal'in de izlediği bilgisi yer aldı.