UEFA'dan Rangers'a tribün kapatma cezası! Fenerbahçe maçında açılan pankart...

Rangers, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi ağırladığı rövanş maçında yaşanan olaylar sebebiyle tribün kapatma cezası ile karşı karşıya.

UEFA, Ibrox'ta oynanan maçta ev sahibi takıma tribünlerinden açılan pankart, sahaya yabancı madde atılması ve merdiven girişlerini kapatılması sebebiyle soruşturma başlattı.

İlk suçlama, Rangers'ın tribün gruplarından Union Bears tarafından Copland Front tribününde açılan pankartla ilgiliydi. UEFA, söz konusu pankartın ırkçı ve ayrımcı ifadeler içerdiğini açıkladı.

Bahsi geçen pankartta, "Yabancı ideolojileri dışarıda tutun. Avrupa'yı savunun" ifadeleri yer alıyordu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Rangers, pankartın açıldığı tribünde 2 yıl içerisinde benzeri bir olay daha yaşanırsa tribün kapatma cezası verileceğini açıkladı.

Olayların devamı halinde Rangers'ın seyircisiz oynama cezası alabileceği ve bu durumun takımın Avrupa yolculuğuna zarar vereceği belirtildi.

NTV Spor'da yer alan habere göre Rangers Kulübü, Fenerbahçe maçında ırkçı pankart açan taraftarları tespit etme aşamasında olduğunu ve tespit edilenlere ömür boyu men cezası vereceklerini duyurdu.