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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e Avrupa devleri talip! İşte o 5 takım

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e Avrupa devleri talip! İşte o 5 takım

Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetiminde bulduğu şansı çok iyi değerlendiren ve A Milli Takım ile ilk kez sahada boy gösteren Yusuf Akçiçek, Avrupa devlerinin radarına girdi. İşte Yusuf'a talip 5 takım... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e Avrupa devleri talip! İşte o 5 takım

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek, performansıyla Avrupa kulüplerinin gözdesi haline dönüşürken, yeni bir gelişme de Almanya'dan geldi. Bild'de yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre; Bayern Münih scout ekibi, 19 yaşındaki stoperi öncelikli izleme listesine aldı ve her maçını raporlamaya başladı. Henüz transfer için kesin karar verilmemekle birlikte sarı-lacivertli oyuncunun gelişiminin de yakından takip edileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e Avrupa devleri talip! İşte o 5 takım

Manchester United, Napoli, Atletico Madrid ve Leipzig'in yakından izlediği Yusuf, önceki akşam ilk milli maç heyecanını Macaristan deplasmanında yaşadı. 82. dakikada Kenan Yıldız'ın yerine oyuna giren başarılı futbolcu, Fenerbahçe'de de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözdesi durumunda.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e Avrupa devleri talip! İşte o 5 takım

BU YAZ SATMAYI DÜŞÜNMÜYORLAR

Bu sezon Fenerbahçe'de 7'si Avrupa Ligi olmak üzere 15 maçta forma giyen ve 2 gol atıp 1 asistlik katkı sağlayan Yusuf'un, sarı-lacivertli kulüp ile 2028 yılına kadar sözleşmesi var. Genç futbolcuyu bu yıl satmayı düşünmeyen yönetim, gelecek sezon Avrupa'da daha da parlatıp rekor bir fiyatla oyuncunun transferini gerçekleştirmeyi planlıyor

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