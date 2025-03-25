TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e Avrupa devleri talip! İşte o 5 takım

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek, performansıyla Avrupa kulüplerinin gözdesi haline dönüşürken, yeni bir gelişme de Almanya'dan geldi. Bild'de yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre; Bayern Münih scout ekibi, 19 yaşındaki stoperi öncelikli izleme listesine aldı ve her maçını raporlamaya başladı. Henüz transfer için kesin karar verilmemekle birlikte sarı-lacivertli oyuncunun gelişiminin de yakından takip edileceği belirtildi.
Manchester United, Napoli, Atletico Madrid ve Leipzig'in yakından izlediği Yusuf, önceki akşam ilk milli maç heyecanını Macaristan deplasmanında yaşadı. 82. dakikada Kenan Yıldız'ın yerine oyuna giren başarılı futbolcu, Fenerbahçe'de de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözdesi durumunda.
BU YAZ SATMAYI DÜŞÜNMÜYORLAR
Bu sezon Fenerbahçe'de 7'si Avrupa Ligi olmak üzere 15 maçta forma giyen ve 2 gol atıp 1 asistlik katkı sağlayan Yusuf'un, sarı-lacivertli kulüp ile 2028 yılına kadar sözleşmesi var. Genç futbolcuyu bu yıl satmayı düşünmeyen yönetim, gelecek sezon Avrupa'da daha da parlatıp rekor bir fiyatla oyuncunun transferini gerçekleştirmeyi planlıyor
DİĞER