Oğuz Aydın mutlu etti

A Milli Takım'la ilk maçına Macaristan karşısında çıkan Oğuz Aydın, ilk mücadelesinde iki asist yapmayı başardı. Oğuz Aydın'ın bu performansı Fenerbahçelileri mutlu etti. Öte yandan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu da Oğuz Aydın'ın paylaşımına yorum yaptı. Ferdi, geçmişte 20 numaralı formayı giyiyordu!

BİLETLER 15 BİN TL

Bodrum FK milli ara sonrasında Süper Lig'de oynayacağı Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarını açıkladı. Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre; kuzey ve güney kale arkası 2 bin 500 TL, maraton 5 bin TL, VİP ise 15 bin TL. Açıklanan fiyatlara taraftarlar çok büyük tepki gösterdi