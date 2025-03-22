FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Milli aranın ardından...

Son oynanan Reeder Samsunspor maçında yaşanan kaybın ardından kadrosundaki birkaç ismi değiştirecek olan Portekizli teknik adam, devre arasında kadroya katılan ve fizik eksiğini milli arada kapatmak için cansiperane çalışan Anderson Talisca'yı kalan maçlarda 11'de oynatmayı planlıyor.