FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Milli aranın ardından...
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, milli aranın ardından takımda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Portekizli çalıştırıcı bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca hakkında önemli bir karar aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 09:54
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Son oynanan Reeder Samsunspor maçında yaşanan kaybın ardından kadrosundaki birkaç ismi değiştirecek olan Portekizli teknik adam, devre arasında kadroya katılan ve fizik eksiğini milli arada kapatmak için cansiperane çalışan Anderson Talisca'yı kalan maçlarda 11'de oynatmayı planlıyor.
Ara dönüşündeki Bodrum FK mücadelesiyle birlikte sambacı ilk 11'de devam edecek. Nesyri'yle ileri ikiliyi oluşturacak olan Talisca, Dzeko'nun oyuna girdiği anlarda ise 10 numara bölgesine kayacak.
Zaman zaman Edin Dzeko, zaman zaman da Dusan Tadic kulübeye geçecek. Bundan sonra Nesyri, Skriniar ve Fred'le birlikte ilk 11'in değişilmezi olacak.
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