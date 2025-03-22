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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Milli aranın ardından...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Milli aranın ardından...

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, milli aranın ardından takımda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Portekizli çalıştırıcı bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca hakkında önemli bir karar aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 09:54
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Milli aranın ardından...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u sahasında ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Milli aranın ardından...

Bu karşılaşmayla birlikte şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşayan sarı-lacivertli ekip, milli araya lider Galatasaray'ın maç eksiğiyle birlikte 9 puan gerisinde girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Milli aranın ardından...

Öte yandan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, milli arada takımda bazı değişiklikler yapma kararı aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Milli aranın ardından...

Son oynanan Reeder Samsunspor maçında yaşanan kaybın ardından kadrosundaki birkaç ismi değiştirecek olan Portekizli teknik adam, devre arasında kadroya katılan ve fizik eksiğini milli arada kapatmak için cansiperane çalışan Anderson Talisca'yı kalan maçlarda 11'de oynatmayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Milli aranın ardından...

Ara dönüşündeki Bodrum FK mücadelesiyle birlikte sambacı ilk 11'de devam edecek. Nesyri'yle ileri ikiliyi oluşturacak olan Talisca, Dzeko'nun oyuna girdiği anlarda ise 10 numara bölgesine kayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Milli aranın ardından...

Zaman zaman Edin Dzeko, zaman zaman da Dusan Tadic kulübeye geçecek. Bundan sonra Nesyri, Skriniar ve Fred'le birlikte ilk 11'in değişilmezi olacak.

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