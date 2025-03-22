%95 Milan Skriniar

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Slovenya mücadelesindeki istatistikleriyle göz doldurdu. 6 kez tehlike engelleyen Milan Skriniar, 2 kez pas arası yaptı, 1 defa top çaldı ve %95 pas isabetiyle oynadı. 102 pasın 95'inde isabet sağlayan Skriniar, 10 uzun topun da 8'ini takım arkadaşlarıyla buluşturdu.

DALYA'YA HAZIRLANIYOR

JOSE Mourinho, Dusan Tadic'e Bordum FK maçında görev vermesi halinde 36 yaşındaki Sırp oyuncu, Fenerbahçe forması altında "dalya" diyecek. Şu ana kadar sarı-lacivertlilerle çıktığı 99 maçta 27 gol, 31 asistlik performans ortaya koyan Dusan Tadic, 7 defa da sarı kart gördü