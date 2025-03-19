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Haberler Fenerbahçe Transferde flaş takas! Livakovic'in yerine Fenerbahçe'ye o gelecek

Transferde flaş takas! Livakovic'in yerine Fenerbahçe'ye o gelecek

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yaz transfer sezonu öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerle alakalı son olarak yurt dışından gelen o takas iddiası, gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 00:45 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 00:48
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Transferde flaş takas! Livakovic'in yerine Fenerbahçe'ye o gelecek

Yaz transfer sezonu çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Transferde flaş takas! Livakovic'in yerine Fenerbahçe'ye o gelecek

İtalyan basınından ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Roma ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamayan Srıp kaleci Mile Svilar'ın durumunu takip ediyor.

Transferde flaş takas! Livakovic'in yerine Fenerbahçe'ye o gelecek

aspor.com.tr editörlerinden Enes Arslan'ın derlediği haberde, Jose Mourinho'nun da Roma'da beraber çalıştığı kaleci ile yeniden bir araya gelmek istediği vurgulanırken, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki kaleci ile Livakovic'i takas etmek istediği belirtildi.

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