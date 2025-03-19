Transferde flaş takas! Livakovic'in yerine Fenerbahçe'ye o gelecek
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yaz transfer sezonu öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerle alakalı son olarak yurt dışından gelen o takas iddiası, gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 00:45 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 00:48
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Mile Svilar'ın Roma ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon İtalyan ekibiyle 42 maça çıkan Sırp kalecinin piyasa değeri ise 14 milyon euro.
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