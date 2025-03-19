Transferde flaş takas! Livakovic'in yerine Fenerbahçe'ye o gelecek

Yaz transfer sezonu çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan basınından ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Roma ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamayan Srıp kaleci Mile Svilar'ın durumunu takip ediyor.