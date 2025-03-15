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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Hollanda ekibi Ajax'ın Yusuf için o futbolcuyu gözden çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 15:23 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 15:25
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi!

Fenerbahçe'de kısa sürede teknik direktör Jose Mourinho'nun güvenini kazanan Yusuf Akçiçek'e Avrupa devlerinden ilgi var.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi!

Manchester United ve Bayern Münih'le adı anılan Yusuf Akçiçek'e bir talip daha çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi!

NTV'nin Hollanda basınından derlediği habere göre, Ajax'ın 19 yaşındaki stoperin peşinde olduğunu iddia etti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi!

Fenerbahçe'nin yüksek bonservis talebinde bulunacağını bilen Ajax'ın Ahmetcan Kaplan artı 10 milyon euroluk bir teklif yapabileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi!

Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı. Genç savunmacı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

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