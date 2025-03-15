TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Hollanda ekibi Ajax'ın Yusuf için o futbolcuyu gözden çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 15:23 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 15:25
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Fenerbahçe'nin yüksek bonservis talebinde bulunacağını bilen Ajax'ın Ahmetcan Kaplan artı 10 milyon euroluk bir teklif yapabileceği aktarıldı.
Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı. Genç savunmacı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
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