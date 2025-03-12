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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe zoru başarmak istiyor! İşte Kanarya'nın tur ihtimalleri

Fenerbahçe zoru başarmak istiyor! İşte Kanarya'nın tur ihtimalleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçtan 3-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, İskoçya'da zoru başararak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. İşte mücadele öncesi tüm detaylar ve Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 15:28
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Fenerbahçe zoru başarmak istiyor! İşte Kanarya'nın tur ihtimalleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında perşembe günü İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak.

Fenerbahçe zoru başarmak istiyor! İşte Kanarya'nın tur ihtimalleri

Ibrox Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını vatandaşları Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak.

Fenerbahçe zoru başarmak istiyor! İşte Kanarya'nın tur ihtimalleri

Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak.

Fenerbahçe zoru başarmak istiyor! İşte Kanarya'nın tur ihtimalleri

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de mağlup olduğu rakibini deplasmanda devirerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe zoru başarmak istiyor! İşte Kanarya'nın tur ihtimalleri

ÇAĞLAR VE MAXIMIN KADRODA YOK

Fenerbahçe, İskoçya deplasmanına iki eksikle gitti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü'nün dışında sakatlık problemi bulunmayan Allan Saint-Maximin kadroya alınmadı.

Fenerbahçe zoru başarmak istiyor! İşte Kanarya'nın tur ihtimalleri

İSMAİL DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor. Sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail, teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında forma giyebilecek. İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giymiş ve o maçta sakatlanmıştı.

Fenerbahçe zoru başarmak istiyor! İşte Kanarya'nın tur ihtimalleri

FRED VE OSAYI'NİN CEZALARI BİTTİ

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte ilk maçta kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Fred Rodrigues ve Bright Osayi-Samuel de formasına kavuşacak.

Fenerbahçe zoru başarmak istiyor! İşte Kanarya'nın tur ihtimalleri

6 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin, kart görmeleri durumunda turu geçmeleri halinde çeyrek final ilk maçında mücadele edemeyecek.

Fenerbahçe zoru başarmak istiyor! İşte Kanarya'nın tur ihtimalleri

TUR İHTİMALLERİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda.

Fenerbahçe zoru başarmak istiyor! İşte Kanarya'nın tur ihtimalleri

Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.

Fenerbahçe zoru başarmak istiyor! İşte Kanarya'nın tur ihtimalleri

Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak.

Fenerbahçe zoru başarmak istiyor! İşte Kanarya'nın tur ihtimalleri

Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

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