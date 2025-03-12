Fenerbahçe zoru başarmak istiyor! İşte Kanarya'nın tur ihtimalleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçtan 3-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, İskoçya'da zoru başararak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. İşte mücadele öncesi tüm detaylar ve Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de mağlup olduğu rakibini deplasmanda devirerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.
ÇAĞLAR VE MAXIMIN KADRODA YOK
Fenerbahçe, İskoçya deplasmanına iki eksikle gitti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü'nün dışında sakatlık problemi bulunmayan Allan Saint-Maximin kadroya alınmadı.
İSMAİL DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor. Sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail, teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında forma giyebilecek. İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giymiş ve o maçta sakatlanmıştı.
FRED VE OSAYI'NİN CEZALARI BİTTİ
Öte yandan sarı-lacivertli ekipte ilk maçta kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Fred Rodrigues ve Bright Osayi-Samuel de formasına kavuşacak.
6 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin, kart görmeleri durumunda turu geçmeleri halinde çeyrek final ilk maçında mücadele edemeyecek.
TUR İHTİMALLERİ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda.
Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.
Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak.
Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.
DİĞER