TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bright Osayi-Samuel Ada'ya dönüyor
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. İşte İngiltere Premier Lig'e dönmesi beklenen oyuncu ile ilgili yaşanan sıcak gelişmeler... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 09:12
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Öte yandan Osayi Samuel, Premier Lig'i ön planda tutuyor.
27 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 29 maça çıktı ve 1.783 dakika süre alırken 1 asist katkısı sundu.
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