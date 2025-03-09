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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bright Osayi-Samuel Ada'ya dönüyor

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bright Osayi-Samuel Ada'ya dönüyor

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. İşte İngiltere Premier Lig'e dönmesi beklenen oyuncu ile ilgili yaşanan sıcak gelişmeler... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 09:12
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bright Osayi-Samuel Ada'ya dönüyor

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Osayi Samuel, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bright Osayi-Samuel Ada'ya dönüyor

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk tercihleri arasında bulunmayan 27 yaşındaki futbolcu, yeniden İngiltere'ye dönecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Bright Osayi-Samuel Ada'ya dönüyor

Ada'dan çok sayıda takımdan teklif alan Nijeryalı oyuncuya Süper Lig'den den teklifler geliyor.

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