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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ | Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yenilgi sonrası uyudu'

FENERBAHÇE HABERİ | Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yenilgi sonrası uyudu'

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna son 16 turunda devam eden tek temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers eşleşmesinin ilk maçında Kadıköy'de 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılan Jose Mourinho'nun hareketi gündem oldu ve dış basında manşetlere taşındı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 10:09
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FENERBAHÇE HABERİ | Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yenilgi sonrası uyudu'

Fenerbahçe'nin Rangers'a 3-1 mağlup olmasının ardından Jose Mourinho'nun basın toplantısında verdiği tepki olay oldu. Dünya bu anı konuşurken, birçok yazar ve medya organı da o görüntüleri bizzat servis etti.

FENERBAHÇE HABERİ | Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yenilgi sonrası uyudu'

SORU UZUN OLUNCA MOURİNHO'DAN UYUMA NUMARASI

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam bir gazetecinin uzun bir sorusuyla karşı karşıya kalınca uyuma numarası yaparak sorunun uzunluğuna tepki gösterdi. Jose Mourinho'nun bu tavrı Avrupa'da da gündem olurken birçok medya kuruluşu bu durumu manşetten verdi.

FENERBAHÇE HABERİ | Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yenilgi sonrası uyudu'

'MOURINHO UYUYAKALDI!'

Rmcsport: Bir Türk gazetecinin sorusu uzun olunca Jose Mourinho uyuma numarası yaptı. Aslında Mourinho'nun pek de neşeli bir ruh hali içinde olmadığı görülüyor.

FENERBAHÇE HABERİ | Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yenilgi sonrası uyudu'

'RANGERS YENİLGİSİNDEN SONRA UYUDU'

Skysports: Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Rangers'a yenilmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında uyuyakaldı.

FENERBAHÇE HABERİ | Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yenilgi sonrası uyudu'

'PAHA BİÇİLEMEZ TEPKİ'

Dailymail: Maç sonrası basın toplantısında bir muhabirin 45 saniye süren sorusuna yanıt veren Mourinho, paha biçilmez bir tepki gösterdi. Deneyimli Portekizli teknik direktör, muhabirin Türkçe konuşmaya devam etmesi üzerine koltuğunda uyuyakalmış gibi yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ | Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yenilgi sonrası uyudu'

'MOURINHO HORLADI'

TNT Sports: Jose Mourinho, maç sonrası basın toplantısında uzun sorulara yanıt verirken uyuyormuş gibi yaptı ve horladı.

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