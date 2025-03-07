FENERBAHÇE HABERİ | Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yenilgi sonrası uyudu'

Fenerbahçe'nin Rangers'a 3-1 mağlup olmasının ardından Jose Mourinho'nun basın toplantısında verdiği tepki olay oldu. Dünya bu anı konuşurken, birçok yazar ve medya organı da o görüntüleri bizzat servis etti.

SORU UZUN OLUNCA MOURİNHO'DAN UYUMA NUMARASI Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam bir gazetecinin uzun bir sorusuyla karşı karşıya kalınca uyuma numarası yaparak sorunun uzunluğuna tepki gösterdi. Jose Mourinho'nun bu tavrı Avrupa'da da gündem olurken birçok medya kuruluşu bu durumu manşetten verdi.