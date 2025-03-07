FENERBAHÇE HABERİ | Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Yenilgi sonrası uyudu'
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna son 16 turunda devam eden tek temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers eşleşmesinin ilk maçında Kadıköy'de 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılan Jose Mourinho'nun hareketi gündem oldu ve dış basında manşetlere taşındı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)
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'RANGERS YENİLGİSİNDEN SONRA UYUDU'
Skysports: Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Rangers'a yenilmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında uyuyakaldı.
'PAHA BİÇİLEMEZ TEPKİ'
Dailymail: Maç sonrası basın toplantısında bir muhabirin 45 saniye süren sorusuna yanıt veren Mourinho, paha biçilmez bir tepki gösterdi. Deneyimli Portekizli teknik direktör, muhabirin Türkçe konuşmaya devam etmesi üzerine koltuğunda uyuyakalmış gibi yaptı.
'MOURINHO HORLADI'
TNT Sports: Jose Mourinho, maç sonrası basın toplantısında uzun sorulara yanıt verirken uyuyormuş gibi yaptı ve horladı.
'TUHAF BİR HAREKET'
Eldesmarque: Jose Mourinho, yerel bir gazetecinin kendisine yönelttiği uzun bir soru üzerine basın odasında uyuyormuş gibi davranarak tuhaf hareketlerden birini yaptı.
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