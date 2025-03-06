Rangers yasta! Fenerbahçe maçı için gelen bir taraftar trafik kazasında hayatını kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 turunda karşılaşacağı rakibi Rangers, sosyal medya kanallarından üzücü bir haber yayınladı.

İskoç ekibi, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen bir taraftarın trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

'İstanbul'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir taraftarımızın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Bu trajik olayla ilgili olarak hem Türk hem de İngiliz yetkililerle sürekli temas halindeyiz.'

We are devastated to have learned of the passing of one of our supporters in a road traffic accident overnight in Istanbul. The immediate thoughts of everyone at the club are with their family and friends at this incredibly difficult time. We are remaining in constant contact… pic.twitter.com/iV3m60XR3U — Rangers Football Club (@RangersFC) March 6, 2025

F.BAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçemizin İskoçya temsilcisi Rangers FC'yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul'a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.