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Haberler Fenerbahçe Rangers yasta! Fenerbahçe maçı için gelen bir taraftar trafik kazasında hayatını kaybetti

Rangers yasta! Fenerbahçe maçı için gelen bir taraftar trafik kazasında hayatını kaybetti

Rangers Kulübü, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen bir taraftarın trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte o açıklama ve Fenerbahçe'nin başsağlığı mesajı... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 12:49
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Rangers yasta! Fenerbahçe maçı için gelen bir taraftar trafik kazasında hayatını kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 turunda karşılaşacağı rakibi Rangers, sosyal medya kanallarından üzücü bir haber yayınladı.

İskoç ekibi, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen bir taraftarın trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

'İstanbul'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir taraftarımızın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Bu trajik olayla ilgili olarak hem Türk hem de İngiliz yetkililerle sürekli temas halindeyiz.'

F.BAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçemizin İskoçya temsilcisi Rangers FC'yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul'a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

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