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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye Kovacic çıkarması!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye Kovacic çıkarması!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir numaralı gündem Mateo Kovacic... Sarı lacivertliler, 30 yaşındaki orta saha için önümüzdeki günlerde Ada'ya giderek City ile masaya oturacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye Kovacic çıkarması!

Ara dönemde nokta atışı hamlelerle savunmasını güçlendiren sarı lacivertliler, yaz döneminde önceliğini orta sahaya verecek.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye Kovacic çıkarması!

Listenin ilk sırasında ise Manchester City'den Mateo Kovacic yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye Kovacic çıkarması!

Hırvat yıldızın sözleşmesinin 2027'de sona ereceği İngiliz devinden yaz döneminde ayrılma ihtimali çok yüksek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye Kovacic çıkarması!

30 yaşındaki merkez orta saha için kesenin ağzını açma kararı veren Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde İngiltere'ye çıkarma yapacak ve futbolcunun transfer durumunu görüşecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye Kovacic çıkarması!

City, 1.77 boyundaki yıldız için Chelsea'ye 29 milyon euro ödemişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye Kovacic çıkarması!

Kovacic'in market değeri 28 milyon euro ve transfer için Livakovic de devrede.

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