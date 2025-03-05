TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye Kovacic çıkarması!
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir numaralı gündem Mateo Kovacic... Sarı lacivertliler, 30 yaşındaki orta saha için önümüzdeki günlerde Ada'ya giderek City ile masaya oturacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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30 yaşındaki merkez orta saha için kesenin ağzını açma kararı veren Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde İngiltere'ye çıkarma yapacak ve futbolcunun transfer durumunu görüşecek.
City, 1.77 boyundaki yıldız için Chelsea'ye 29 milyon euro ödemişti.
Kovacic'in market değeri 28 milyon euro ve transfer için Livakovic de devrede.
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