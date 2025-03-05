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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Rangers maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Rangers maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk edeceği Rangers maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 18:14
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Fenerbahçe Rangers maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Cezalı Fred Rodrigues ile Bright Osayi Samuel'in yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Oğuz Aydın'ın katılmadığı antrenmanda, Levent Mercan ile Diego Carlos bireysel çalıştı.

Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in takımla çalıştığı idmanın devam eden bölümünde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

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