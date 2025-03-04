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Haberler Fenerbahçe Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftası geride kalırken şampiyonluk yarışı bir hayli kızıştı. Son olarak yapay zekanın şampiyonluk tahminleri açıklandı. İşte ortaya çıkan sonuç...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 16:07 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 16:08
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Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftası geride kalırken Galatasaray 65 puanla lider konumda yer alıyor. Cimbom'u 61 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe takip ediyor. Nefes kesen yarışta son olarak yapay zeka şampiyonluk tahminlerini açıkladı.

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İŞTE ORTAYA ÇIKAN TABLO:

(7) TRABZONSPOR: 51 PUAN

Şenol Güneş yönetimindeki bordo-mavililerin ligi 51 puanla 7. sırada bitireceği öne sürüldü.

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

(6) RAMS BAŞAKŞEHİR: 54 PUAN

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

(5) İKAS EYÜPSPOR: 54 PUAN

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

(4) REEDER SAMSUNSPOR: 62 PUAN

Reeder Samsunspor'un sezonu dördüncü bitirmesine yüzde 60 ihtimal verildi.

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

(3) BEŞİKTAŞ: 67 PUAN

Beşiktaş'ın sezonu üçüncü bitirmesine yüzde 77 ihtimal verildi.

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

(2) FENERBAHÇE: 90 PUAN

Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 22.8 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 33.3 olarak güncellendi.

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

(1) GALATASARAY: 91 PUAN

Galatasaray'ın yüzde 77.2 olarak verilan şampiyonluk ihtimali, Kasımpaşa maçının ardından bu hafta 66.6'ya düşürüldü.

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