Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Trendyol Süper Lig'in 26. haftası geride kalırken şampiyonluk yarışı bir hayli kızıştı. Son olarak yapay zekanın şampiyonluk tahminleri açıklandı. İşte ortaya çıkan sonuç...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 16:07 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 16:08
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(5) İKAS EYÜPSPOR: 54 PUAN
(4) REEDER SAMSUNSPOR: 62 PUAN
Reeder Samsunspor'un sezonu dördüncü bitirmesine yüzde 60 ihtimal verildi.
(3) BEŞİKTAŞ: 67 PUAN
Beşiktaş'ın sezonu üçüncü bitirmesine yüzde 77 ihtimal verildi.
(2) FENERBAHÇE: 90 PUAN
Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 22.8 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 33.3 olarak güncellendi.
(1) GALATASARAY: 91 PUAN
Galatasaray'ın yüzde 77.2 olarak verilan şampiyonluk ihtimali, Kasımpaşa maçının ardından bu hafta 66.6'ya düşürüldü.
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