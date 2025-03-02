Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti'den sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Salvatore Foti, maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

SAKATLIKLAR HAKKINDA

"Djiku geçen hafta hasta olduğu için bazı antrenmanları kaçırdı. Levent de antrenmanda aldığı darbe sebebiyle sakatlık yaşamıştı, üç gündür antrenmanlara çıkıyor. Livakovic uzun bir sakatlıktan döndü. Amrabat da iyi durumda, çalışmalarını sürdürüyor."

"BUGÜN KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

"Antalyaspor'un yeni hocalarıyla yaptıkları maçı izledik. Topsuz oyunda organize bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için zor bir maç olacak ama en iyi şekilde hazırlandık. Eminim ellerinden geleni yapacaklardır ama bizim bugün kazanmamız gerekiyor."

İŞTE O AÇIKLAMALAR