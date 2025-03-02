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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti'den sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Salvatore Foti, maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 19:54 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 20:12
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Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti'den sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Salvatore Foti, maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

SAKATLIKLAR HAKKINDA

"Djiku geçen hafta hasta olduğu için bazı antrenmanları kaçırdı. Levent de antrenmanda aldığı darbe sebebiyle sakatlık yaşamıştı, üç gündür antrenmanlara çıkıyor. Livakovic uzun bir sakatlıktan döndü. Amrabat da iyi durumda, çalışmalarını sürdürüyor."

"BUGÜN KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

"Antalyaspor'un yeni hocalarıyla yaptıkları maçı izledik. Topsuz oyunda organize bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için zor bir maç olacak ama en iyi şekilde hazırlandık. Eminim ellerinden geleni yapacaklardır ama bizim bugün kazanmamız gerekiyor."

İŞTE O AÇIKLAMALAR

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