  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinde alınan beraberliğin ardından hata yapmak istemiyor. Bu sezon oynadığı 24 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kanarya, sarı-kırmızılılar ile olan şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Emre Belözoğlu yönetiminde son 5 maçını da kaybetmeyen Antalyaspor ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın yollarını arıyor. Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 20:24 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 21:11
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinde 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Jose Mourinho yönetiminde iç saha avantajını kullanmak istiyor. Güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen Kanarya, 58 puanla ikinci sırada yer alıyor. Emre Belözoğlu ile küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen Antalyaspor ise 30 puanla 12. sırada bulunuyor.

MAÇIN 11'LERİ:

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Onvo Antalyaspor: Piric, Güray, Thalison, Veysel, Bünyamin, Soner, Erdal, Larsson, Safuri, Van De Streek, Samudio

FENERBAHÇE-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı 2 Mart Pazar günü saat 20.30'da başladı.

FENERBAHÇE-ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

F.Bahçe penaltı bekledi! Devamını Oku BUNU DA OKU
Fenerbahçe taraftarlarından Mourinho'ya destek! Devamını Oku BUNU DA OKU

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe penaltı bekledi!
F.Bahçe'de son dakika Mourinho kararı! Herkese sürpriz oldu
DİĞER
SON DAKİKA! Sosyal medyadan duyurdu! Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor: Biz bir arada zarar ziyanız...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Londra'da! Avrupalı liderlerden Ukrayna Zirvesi
G.Saray'dan hakem eleştirisi!
G.Saray Paşa'ya takıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe penaltı bekledi! F.Bahçe penaltı bekledi! 20:47
Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman? Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman? 20:39
Barça yeniden lider! Barça yeniden lider! 20:21
F.Bahçe'de Foti'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'de Foti'den sakatlık açıklaması! 19:53
Brighton FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi! Brighton FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi! 19:27
G.Saray'dan hakem eleştirisi! G.Saray'dan hakem eleştirisi! 18:53
Daha Eski
Villarreal-Espanyol maçı ne zaman? Villarreal-Espanyol maçı ne zaman? 18:51
F.Bahçe-O. Antalyaspor | CANLI F.Bahçe-O. Antalyaspor | CANLI 18:40
G.Saray'ın puan kaybı sonrası F.Bahçe'den paylaşım! G.Saray'ın puan kaybı sonrası F.Bahçe'den paylaşım! 18:38
Osimhen: Hepimizin uyanması lazım Osimhen: Hepimizin uyanması lazım 18:37
Kaan Ayhan: Buna izin vermeyeceğiz Kaan Ayhan: Buna izin vermeyeceğiz 18:30
Lemina: Eksik olan şey tazelikti Lemina: Eksik olan şey tazelikti 18:27