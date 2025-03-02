Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinde 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Jose Mourinho yönetiminde iç saha avantajını kullanmak istiyor. Güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen Kanarya, 58 puanla ikinci sırada yer alıyor. Emre Belözoğlu ile küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen Antalyaspor ise 30 puanla 12. sırada bulunuyor.

MAÇIN 11'LERİ:

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Onvo Antalyaspor: Piric, Güray, Thalison, Veysel, Bünyamin, Soner, Erdal, Larsson, Safuri, Van De Streek, Samudio

FENERBAHÇE-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı 2 Mart Pazar günü saat 20.30'da başladı.

FENERBAHÇE-ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.