TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o isme veda ediyor! Yeni sözleşme...

Sarı-lacivertli ekipte şimdiden yeni sezonun planlamarı başladı. Takıma yeni katılacak isimlerin haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Bu doğrultuda son olarak Kanarya'da o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.