TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o isme veda ediyor! Yeni sözleşme...
Bu sezon yarıştığı 3 kulvarda da iddiasını sürdürmeye devam eden Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamaları da şimdiden başladı. Sarı-lacivertli ekipte son olarak o isimle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Öte yandan Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertli ekipte şimdiden yeni sezonun planlamarı başladı. Takıma yeni katılacak isimlerin haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Bu doğrultuda son olarak Kanarya'da o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
OSAYI-SAMUEL İLE İPLER KOPTU
Nijerya medyası, Fenerbahçe'nin sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Osayi Samuel ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığını duyurdu.
27 yaşındaki Nijeryalı sağ bekle sezon bitiminde yolların ayrılacağı ifade edildi.
DİĞER