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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o isme veda ediyor! Yeni sözleşme...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o isme veda ediyor! Yeni sözleşme...

Bu sezon yarıştığı 3 kulvarda da iddiasını sürdürmeye devam eden Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamaları da şimdiden başladı. Sarı-lacivertli ekipte son olarak o isimle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 09:39
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o isme veda ediyor! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son maçında Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 4-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o isme veda ediyor! Yeni sözleşme...

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri, 17'nci ve 27'nci dakikada Anderson Talisca, 23'üncü dakikada Youssef En-Nesyri ve 83'üncü dakikada Filip Kostic kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golü ise 75. dakikada Anel Husic'ten geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o isme veda ediyor! Yeni sözleşme...

KURA ÇEKİMİ 6 MART'TA

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, B grubundan averajla lider çıktı ve çeyrek finale yükseldi. sarı-lacivertli ekibin rakibi 6 Mart Perşembe günü çekilecek olan kura çekimi sonucunda belli olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o isme veda ediyor! Yeni sözleşme...

Öte yandan Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o isme veda ediyor! Yeni sözleşme...

Sarı-lacivertli ekipte şimdiden yeni sezonun planlamarı başladı. Takıma yeni katılacak isimlerin haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o isme veda ediyor! Yeni sözleşme...

Bu doğrultuda son olarak Kanarya'da o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o isme veda ediyor! Yeni sözleşme...

OSAYI-SAMUEL İLE İPLER KOPTU

Nijerya medyası, Fenerbahçe'nin sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Osayi Samuel ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o isme veda ediyor! Yeni sözleşme...

27 yaşındaki Nijeryalı sağ bekle sezon bitiminde yolların ayrılacağı ifade edildi.

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