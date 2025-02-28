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Haberler Fenerbahçe Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 08:45
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Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU – BUNA RAZIYIZ

Fenerbahçe derbi kadrosundan 5 farklı isim ile maça başladı. Zengin oyuncu havuzu ve oyuncuların yüksek güncel performansları ile zorlanmadan oynuyorlar ve kazanarak devam ediyorlar. Mourinho şanslı, müthiş bir kadro zenginliğine sahip. Bu zenginlikten üç tane 11 çıkar üçü de ilk üç içinde olur şampiyonluğa oynar.

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Maçta tempo düşüktü ama güzel goller ve En-Nesyri'nin estetik golü vardı. Fenerbahçe'de çıkana girene bakıyoruz baş döndürücü isimler ama oyun taktiğini çözmekte zorlanıyoruz. Yedikleri gol de bunu gösteriyor. Fenerbahçe zorlanmadan galip geldi çeyrek finale çıktı. Yasin Kol bu sezon 11 Süper Lig, 7 1. Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ile en çok maç alan hakem. Fenerbahçe'nin en son 16 Nisan 2022'de Göztepe maçına çıkmış. Bu maç onun kendini gösterme maçı.

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Lakin gamsız, dinamizm, iştah, istek yok. Uzun ara sonrası bu maçı yakalamışım sahada basmadık yer bırakmam ama o ortadan çıkmadı. 10 metre sağa, 10 metre sola mini mini adımlarla tüm çimleri ezdi. Sahanın en az koşanı oldu. G.Antep 44 ve 55'te penaltı bekledi. Devam kararları doğru. Gösterdiği doğru kartların yanında göstermedikleri var. Sorun yaratmadan idare etti. Bu iklimde buna da razıyız.

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – KURGU DEĞİŞMİYOR

Mourinho kadro genişliğini kullanıp, yıprananları da bakıma almak için merkezi çok bozmadan rotasyonlarını yaptı. Kazanmaları gerektiğinin farkındaydılar, "altı Türk oyuncu" ilk on birde yerini aldı. Uzun zamandır gözlerden uzak olan İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan'ı değerlendirme şansı yakalandığı gibi, devre arasının gözde transferi Talisca da, ön taraftaki "imdat düğmesi" olarak sahadaydı.

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rakibi kalelerine getirmeden, oyunun temposunu da doğru ayarlayıp, yükseltmeden; üç gol buldular. Üçü de "usta işi" kesilen cezalardı. İlk golde başlangıç pası, ikincisinde direkt asist İrfan Can Kahveci'den geldi. Bu maç özelinde Fred de en verimli oyuncuydu. Üç golde de ceza alanı içindeydi. Top rakibe geçtiğinde de ilk dalgakıran oldu. Doğru koşular, alan kapamalar ve ihtiyacı olana seçenek olarak sahadaydı.

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ve Oğuz Aydın… Sol bek başladı, sağ bek olarak bitirdi. Bir asist yaptı, bir tanesini En Nesyri harcadı. Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra, ofansif bölgeden, hücum aklı olan, çok yönlü bir defans oyuncusu inşa ediyorlar. Öteki İrfan Can… Eğribayat olan, ikinci yarıda skoru korumak isteyen oyun anlayışının getirdiği zaaflarda iki önemli kurtarış yaptı. Yenilen gol ise En Nesyri'nin hediyesiydi.

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Mourinho maçtan mutlu olacaktır. Çünkü takım değişse bile O'nun aklındaki kurguyu koruyor, aynı disiplini – verimi gösteriyor. Yenilen gole de çok kızacaktır. Bu emeğin, böyle bir hatası olmamalıydı. Kulübede olmayan Livakovic, kullanılmayan Cenk Tosun… Haberci hislerim bu durumu normal karşılamıyor. Bakalım ne çıkacak ?

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