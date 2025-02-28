Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Maçta tempo düşüktü ama güzel goller ve En-Nesyri'nin estetik golü vardı. Fenerbahçe'de çıkana girene bakıyoruz baş döndürücü isimler ama oyun taktiğini çözmekte zorlanıyoruz. Yedikleri gol de bunu gösteriyor. Fenerbahçe zorlanmadan galip geldi çeyrek finale çıktı. Yasin Kol bu sezon 11 Süper Lig, 7 1. Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ile en çok maç alan hakem. Fenerbahçe'nin en son 16 Nisan 2022'de Göztepe maçına çıkmış. Bu maç onun kendini gösterme maçı.