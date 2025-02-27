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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini açıkladılar! İşte o ihtimal

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini açıkladılar! İşte o ihtimal

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünyaca ünlü veri sitesi Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya'nın Rangers ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde hangi takımla eşleşeceğiyle ilgili tahminini açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 15:45
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini açıkladılar! İşte o ihtimal

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht'i eleyen Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırdı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini açıkladılar! İşte o ihtimal

Sarı-lacivertliler, son 16 turunda İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini açıkladılar! İşte o ihtimal

İki takım arasındaki ilk maç 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da, rövanş karşılaşması ise 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini açıkladılar! İşte o ihtimal

Temsilcimiz, Rangers'ı elemesi halinde çeyrek finalde Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini açıkladılar! İşte o ihtimal

Dünyaca ünlü veri sitesi Football Meets Data, Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde eşleşeceği rakibiyle ilgili ihtimalleri açıkladı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini açıkladılar! İşte o ihtimal

Siteye göre Fenerbahçe, turu geçmesi halinde çeyrek finalde yüzde 32 ihtimalle Athletic Bilbao ile eşleşecek.

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