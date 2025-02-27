Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini açıkladılar! İşte o ihtimal
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünyaca ünlü veri sitesi Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya'nın Rangers ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde hangi takımla eşleşeceğiyle ilgili tahminini açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Temsilcimiz, Rangers'ı elemesi halinde çeyrek finalde Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Dünyaca ünlü veri sitesi Football Meets Data, Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde eşleşeceği rakibiyle ilgili ihtimalleri açıkladı.
Siteye göre Fenerbahçe, turu geçmesi halinde çeyrek finalde yüzde 32 ihtimalle Athletic Bilbao ile eşleşecek.
Sarı-lacivertlilerin çeyrek finalde Roma ile eşleşme ihtimaliyse yüzde 27 olarak gösterildi.
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