Altın çeşme En-Nesyri

FENER'İN EN BÜYÜK SİLAHI

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, 19.5 milyon euro'luk bonservis bedeli ve ilk haftalardaki performansıyla tartışma konusu olmuştu. İlerleyen haftalarda harika bir form tutan En-Nesyri attığı gollerle Fenerbahçe'yi sırtlıyor. 27 yaşındaki Faslı forvetin Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

GOL MAKİNESİ

Fenerbahçe'nin Faslı forveti En Nesyri, son haftalarda adeta gol makinesine dönüştü. 27 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de forma giydiği son 8 maçta tam 12 kez fileleri havalandırdı.

3 DE ASİST YAPTI

Toplam gol sayısını 15'e yükselten En Nesyri, aynı zamanda 3 asistlik katkı sağladı. Deneyimli golcü, son 8 lig maçında yalnızca Konyaspor'a gol atamadı.

KARİYER REKORU

Sevilla formasıyla 2020- 21 sezonunda çıktığı 52 maçta 24 gol atan oyuncu Fenerbahçe formasıyla 35 maçta 23 gol, 4 asistle 27 gole katkıda bulunarak kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. En-Nesyri bu sezon bir gol daha atması halinde kariyer rekorunu egale edecek, iki gol daha bulması durumunda kariyer rekorunu kıracak.

AVRUPA'NIN EN İYİSİ

2025'e fırtına gibi giren En Nesyri çıktığı 6 maçta 9 gol kaydederek Avrupa'nın en büyük 10 liginde bu yılın en golcü ismi oldu. Galatasaray derbisinde de Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak.

6 MAÇTA DUBLE YAPTI

Faslı Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı, Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarıyla, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurum FK mücadelesinde duble yaptı.