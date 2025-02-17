Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmesi için Marciniak'a teklif yapıldı mı? Polonyalı hakemden flaş açıklama!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin orta hakeminin yerli mi yoksa yabancı mı olacağı tartışmaları devam ediyor. Son olarak dev derbide yabancı hakem için en büyük adaylardan biri olan Szymon Marciniak, önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (FB GS SPOR HABERİ)
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Ben hakemim ve nerede görevlendirilirsem orada hakemlik yaparım. Ancak maça az bir süre kaldı. Açıkçası bunun gerçekleşme ihtimalini düşük görüyorum" ifadelerini kullandı.
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