Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmesi için Marciniak'a teklif yapıldı mı? Polonyalı hakemden flaş açıklama!

Trendyol Süper Lig'de hakem kararlarının tartışılması sebebiyle bir süre önce Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak yabancı hakemler görevlendirilmeye başlanmıştı. Gözler şimdi de Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Karşılaşmanın hakeminin yerli mi yabancı mı olacağı kamuoyunda merak konusu haline geldi.