  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmesi için Marciniak'a teklif yapıldı mı? Polonyalı hakemden flaş açıklama!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmesi için Marciniak'a teklif yapıldı mı? Polonyalı hakemden flaş açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin orta hakeminin yerli mi yoksa yabancı mı olacağı tartışmaları devam ediyor. Son olarak dev derbide yabancı hakem için en büyük adaylardan biri olan Szymon Marciniak, önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (FB GS SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 11:26
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmesi için Marciniak'a teklif yapıldı mı? Polonyalı hakemden flaş açıklama!

Trendyol Süper Lig'de hakem kararlarının tartışılması sebebiyle bir süre önce Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak yabancı hakemler görevlendirilmeye başlanmıştı. Gözler şimdi de Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Karşılaşmanın hakeminin yerli mi yabancı mı olacağı kamuoyunda merak konusu haline geldi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmesi için Marciniak'a teklif yapıldı mı? Polonyalı hakemden flaş açıklama!

Dev derbide yabancı hakem için en büyük adaylardan biri ise Polonyalı Szymon Marciniak. Dünyanın en iyi hakemleri arasında gösterilen Marciniak, Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesine dair İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmesi için Marciniak'a teklif yapıldı mı? Polonyalı hakemden flaş açıklama!

"Türkiye ve Polonya futbol federasyonlarının aralarında anlaşması lazım"

Szymon Marciniak, derbide görev alıp almayacağına ilişkin henüz bir görüşmenin gerçekleşmediğini vurgulayarak, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hiç kimse bu istekle Polonya Futbol Federasyonu ile iletişime geçmedi. Bu maça gidip gitmeyeceğime dair hiçbir şey bilmiyorum. Türkiye ve Polonya futbol federasyonlarının aralarında anlaşması lazım.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmesi için Marciniak'a teklif yapıldı mı? Polonyalı hakemden flaş açıklama!

Ben hakemim ve nerede görevlendirilirsem orada hakemlik yaparım. Ancak maça az bir süre kaldı. Açıkçası bunun gerçekleşme ihtimalini düşük görüyorum" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'ye Premier Lig'den süper transfer!
TFF'den flaş yabancı hakem açıklaması!
DİĞER
Çifte kumrular aşk tatilinde! Oyuncu Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan'ın çok konuşulan pozları!
CHP'nin "prematüre" ön seçiminde "tavşan" arayışı! Mansur Yavaş İmamoğlu'na karşı atağa geçti... Peş peşe "adaylık" paylaşımları
Spor yazarları F.Bahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi
G.Saray'ın yıldızı Osimhen'e dev talipler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor maçı ne zaman? 11:19
Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman? Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman? 10:43
Başkan Erdoğan'dan F.Bahçe Beko'ya tebrik Başkan Erdoğan'dan F.Bahçe Beko'ya tebrik 10:42
Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? 10:33
TFF'den flaş yabancı hakem açıklaması! TFF'den flaş yabancı hakem açıklaması! 10:26
G.Saray'da Yunus Akgün'e zam hazırlığı! G.Saray'da Yunus Akgün'e zam hazırlığı! 10:18
Daha Eski
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı detayları Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı detayları 10:03
Eski NBA Yıldızından Alperen Şengün'e övgü! Eski NBA Yıldızından Alperen Şengün'e övgü! 09:27
Spor yazarları F.Bahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi Spor yazarları F.Bahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi 08:52
Alperen Şengün NBA All Star 2025'te oynadı mı? Alperen Şengün NBA All Star 2025'te oynadı mı? 07:30
Juventus Inter'i devirdi! Juventus Inter'i devirdi! 00:44
Juventus Inter'i devirdi! Juventus Inter'i devirdi! 00:44