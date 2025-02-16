TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Milan Skriniar bombası! Geldiği gibi gidiyor mu?

Akşam'da yer alan habere göre Fransız devi PSG'den futbolcuyu 6 aylığına kiralayan Sarı-Lacivertliler, yarım sezondaki maaşının 5 milyon euroluk bölümünü üstlendi. Ancak futbolcu için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonuyla ilgili bir madde bulunmuyor. Bu durum Fenerbahçe'nin aleyhine olabilir.

EN DOĞRU YERE GELDİM Şu anda savunmanın banko ismi olarak gösterilen yıldız futbolcu bu çıkışını sürdürürse yeniden diğer devlerin de radarına girebilir. Geçtiğimiz günlerde transfer süreci hakkında, "Başka opsiyonlarım da vardı ancak şimdi görüyorum ki en doğru adresteyim.