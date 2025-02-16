TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Milan Skriniar bombası! Geldiği gibi gidiyor mu?
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiralık olarak renklerine bağladığı Milan Skriniar'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Satın alma opsiyonu bulunmayan ve sarı lacivertli forma ile çıktığı 4 maçta taraftarların sevgisini kazanan Skriniar için La Liga'dan dev bir talip çıktığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB transfer haberleri)
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Akşam'da yer alan habere göre Fransız devi PSG'den futbolcuyu 6 aylığına kiralayan Sarı-Lacivertliler, yarım sezondaki maaşının 5 milyon euroluk bölümünü üstlendi. Ancak futbolcu için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonuyla ilgili bir madde bulunmuyor. Bu durum Fenerbahçe'nin aleyhine olabilir.
EN DOĞRU YERE GELDİM
Şu anda savunmanın banko ismi olarak gösterilen yıldız futbolcu bu çıkışını sürdürürse yeniden diğer devlerin de radarına girebilir. Geçtiğimiz günlerde transfer süreci hakkında, "Başka opsiyonlarım da vardı ancak şimdi görüyorum ki en doğru adresteyim.
"Hayatımdaki en doğru kararlardan birini verdim. Fenerbahçe'de bulunmaktan dolayı çok mutluyum" diyen Skriniar, takımdaki Balkan kökenli oyuncular sayesinde buraya çok çabuk ısındı. Oyuncunun bu yaklaşımı hem yönetimi hem taraftarı memnun etti.
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