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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Milan Skriniar bombası! Geldiği gibi gidiyor mu?

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Milan Skriniar bombası! Geldiği gibi gidiyor mu?

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiralık olarak renklerine bağladığı Milan Skriniar'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Satın alma opsiyonu bulunmayan ve sarı lacivertli forma ile çıktığı 4 maçta taraftarların sevgisini kazanan Skriniar için La Liga'dan dev bir talip çıktığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 10:47
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Milan Skriniar bombası! Geldiği gibi gidiyor mu?

Fenerbahçe'nin kış takviye döneminde Galatasaray'a imza atmak üzereyken kadrosuna kattığı 'transfer çalımı' Milan Skriniar'a, İspanyol devi Atletico Madrid talip oldu. Kısa sürede gösterdiği performansla Sarı-Lacivertli taraftarların kalbini fetheden başarılı oyuncu, Atletico'nun teknik direktörü Diego Simeone'nin radarına girdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Milan Skriniar bombası! Geldiği gibi gidiyor mu?

Fichajes'in aktardığı haberde; savunmanın merkezinde sert bir profil oynatmak isteyen Arjantinli hocanın Slovak savunmacının ismini yönetime sunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Milan Skriniar bombası! Geldiği gibi gidiyor mu?

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Türkiye'de kısa sürede adından söz ettiren 29 yaşındaki futbolcunun performansını Simeone ve ekibi yakından takip ediyor. Futbolcunun 15 milyon euroluk piyasa değerinin Atletico tarafından karşılanabileceği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Milan Skriniar bombası! Geldiği gibi gidiyor mu?

Akşam'da yer alan habere göre Fransız devi PSG'den futbolcuyu 6 aylığına kiralayan Sarı-Lacivertliler, yarım sezondaki maaşının 5 milyon euroluk bölümünü üstlendi. Ancak futbolcu için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonuyla ilgili bir madde bulunmuyor. Bu durum Fenerbahçe'nin aleyhine olabilir.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Milan Skriniar bombası! Geldiği gibi gidiyor mu?

EN DOĞRU YERE GELDİM

Şu anda savunmanın banko ismi olarak gösterilen yıldız futbolcu bu çıkışını sürdürürse yeniden diğer devlerin de radarına girebilir. Geçtiğimiz günlerde transfer süreci hakkında, "Başka opsiyonlarım da vardı ancak şimdi görüyorum ki en doğru adresteyim.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Milan Skriniar bombası! Geldiği gibi gidiyor mu?

"Hayatımdaki en doğru kararlardan birini verdim. Fenerbahçe'de bulunmaktan dolayı çok mutluyum" diyen Skriniar, takımdaki Balkan kökenli oyuncular sayesinde buraya çok çabuk ısındı. Oyuncunun bu yaklaşımı hem yönetimi hem taraftarı memnun etti.

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