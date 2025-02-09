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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | O futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılmaya hiç niyeti yok!

TRANSFER HABERLERİ | O futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılmaya hiç niyeti yok!

Fenerbahçe'den dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Süper Lig ekiplerinin transfer gündeminde yer alan o futbolcudan kariyeri hakkında kritik karar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 09:59
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TRANSFER HABERLERİ | O futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılmaya hiç niyeti yok!

Fenerbahçe, Jose Mourinho önderliğinde bu sezon mücadele ettiği her kulvarda başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | O futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılmaya hiç niyeti yok!

Kanarya'da bu doğrultuda transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | O futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılmaya hiç niyeti yok!

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan ve Süper Lig'den teklifler alan Cenk Tosun, sezonu Fenerbahçe forması altında tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | O futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılmaya hiç niyeti yok!

Kulübüyle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun gidişine hocası Mourinho da sıcak bakmıyor.

TRANSFER HABERLERİ | O futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılmaya hiç niyeti yok!

Dzeko ve En-Nesyri'nin tek alternatifi olan Cenk, sezon sonunda gelecek teklifleri dinleyecek.

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