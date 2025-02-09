TRANSFER HABERLERİ | O futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılmaya hiç niyeti yok!
Fenerbahçe'den dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Süper Lig ekiplerinin transfer gündeminde yer alan o futbolcudan kariyeri hakkında kritik karar geldi. İşte detaylar...
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Kulübüyle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun gidişine hocası Mourinho da sıcak bakmıyor.
Dzeko ve En-Nesyri'nin tek alternatifi olan Cenk, sezon sonunda gelecek teklifleri dinleyecek.
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