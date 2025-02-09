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Haberler Fenerbahçe Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı! Fenerbahçe'de son dakika açıklaması

Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı! Fenerbahçe'de son dakika açıklaması

Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Maçın 30. dakikasında Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi üzerine karşılaşma yarıda kaldı. Bu olayın ardından hem Fenerbahçe Kulübü hem de Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı hedef alan sert açıklamalar yayınladı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 19:51 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 20:45
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Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı! Fenerbahçe'de son dakika açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u konuk etti.

11. akikada Mertens'in yerde kalması sonrası verilen penaltı kararına tepki olarak maçın 30. dakikasında Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi üzerine karşılaşma yarıda kaldı.

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe Kulübü, resmi X hesabından flaş bir açıklama yayınladı ve Galatasaray'ı sert bir dille eleştirdi.

Fenerbahçe'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu,

Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,

Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin!

Sayenizde ne güven ne adalet kaldı!

Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz!

Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!

F.BAHÇELİ YÖNETİCİDEN SERT SÖZLER

Öte yandan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü de, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı hedef alan sert bir açıklama yaptı. Belgü, "Utanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Ahlaksız, arsız ve utanmazlar 40 yıldır pişkince Türk Sporunu kirlettiyorlar! Şimdi kazandık diye sevinebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.

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