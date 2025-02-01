TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak bek transferi için Brezilya'dan o futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Hatta yıldız isimle Teknik Direktör Jose Mourinho'nun bizzat telefonda görüştüğü aktarıldı. İşte detaylar...
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JOSE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Gelen bilgilere göre; iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bir aksilik yaşanmaması halinde bu transferde de Fenerbahçe, mutlu sona ulaşacak.
Gremio'da futbola başlayan ve geçen yılın nisan ayında 1 milyon 450 bin euroya Botafogo'ya transfer olan Cuiabano, siyahbeyazlılarla 31 maça çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
21 yaşındaki oyuncuyla teknik direktör Jose Mourinho'nun da bir görüşme yaptığı öğrenildi.
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