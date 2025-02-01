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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak bek transferi için Brezilya'dan o futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Hatta yıldız isimle Teknik Direktör Jose Mourinho'nun bizzat telefonda görüştüğü aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek!

Ligde Galatasaray'ın ensesine yapışan, Avrupa Ligi'nde de play-off'a kalan Fenerbahçe, transferde hız kesmeden devam ediyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek!

Stoper ve on numaranın ardından sağ bekini de güçlendiren sarı-lacivertlilerde şimdiki hedef ise sol bek...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek!

Gündemdeki isim ise; Brezilya ekibi Botafogo'nun 21 yaşındaki oyuncusu Cuiabano... Fenerbahçe, daha önce yaptığı 6+2 milyon euroluk teklifini güncelledi ve sambacılara oyuncu için 8+2 milyon euro önerdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek!

JOSE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gelen bilgilere göre; iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bir aksilik yaşanmaması halinde bu transferde de Fenerbahçe, mutlu sona ulaşacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek!

Gremio'da futbola başlayan ve geçen yılın nisan ayında 1 milyon 450 bin euroya Botafogo'ya transfer olan Cuiabano, siyahbeyazlılarla 31 maça çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek!

21 yaşındaki oyuncuyla teknik direktör Jose Mourinho'nun da bir görüşme yaptığı öğrenildi.

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