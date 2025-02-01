TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek!

Stoper ve on numaranın ardından sağ bekini de güçlendiren sarı-lacivertlilerde şimdiki hedef ise sol bek...

Gündemdeki isim ise; Brezilya ekibi Botafogo'nun 21 yaşındaki oyuncusu Cuiabano... Fenerbahçe, daha önce yaptığı 6+2 milyon euroluk teklifini güncelledi ve sambacılara oyuncu için 8+2 milyon euro önerdi.