TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Mimovic ile anlaşma tamam
Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de Talisca hamlesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Sağ bek takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinden 20 yaşındaki Ognjen Mimovic'i getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Ara transfer döneminin yıldızı Fenerbahçe önemli bir hamle daha yaptı. Sarı-lacivertliler, Sırbistan'da Kızılyıldız'da oynayan 20 yaşındaki Ognjen Mimovic'i kadrosuna katmak için hızlıca harekete geçti. Fenerbahçe ile Kızılyıldız kulüplerinin 2004 doğumlu sağ bek için anlaşmaya vardığı vurgulandı. Genç futbolcu için 8.5 milyon euro bonservis ödeneceği ve sonraki satışta da yüzde 10 pay olacağı belirtildi. Ognjen Mimovic'le 4.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
GELECEK VAAT EDİYOR
SIRBİSTAN'DA BEĞENİLİYOR
Kızılyıldız altyapısından yetişen Ognjen Mimovic, ülkesi Sırbistan'da performansıyla beğeni topladı.
Gelecek vaat eden yıldızlardan biri olarak gösterilen genç sağ bek, ülkesinin milli takımı için de umut aşılıyor. Mimovic'in uzun yıllar Sırbistan Milli Takımı'nda yer alması bekleniyor.
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