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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Mimovic ile anlaşma tamam

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Mimovic ile anlaşma tamam

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de Talisca hamlesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Sağ bek takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinden 20 yaşındaki Ognjen Mimovic'i getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Mimovic ile anlaşma tamam

Ara transfer döneminin yıldızı Fenerbahçe önemli bir hamle daha yaptı. Sarı-lacivertliler, Sırbistan'da Kızılyıldız'da oynayan 20 yaşındaki Ognjen Mimovic'i kadrosuna katmak için hızlıca harekete geçti. Fenerbahçe ile Kızılyıldız kulüplerinin 2004 doğumlu sağ bek için anlaşmaya vardığı vurgulandı. Genç futbolcu için 8.5 milyon euro bonservis ödeneceği ve sonraki satışta da yüzde 10 pay olacağı belirtildi. Ognjen Mimovic'le 4.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Mimovic ile anlaşma tamam

GELECEK VAAT EDİYOR

Ocak ayı içerisinde Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca gibi üst düzey isimlerle anlaşan Fenerbahçe, bu kez rotasını gelecek vaat eden genç bir yıldıza çevirdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Mimovic ile anlaşma tamam

Sırbistan U21 Milli Takımı'nda da oynayan Ognjen Mimovic, bu sezon Kızılyıldız'da 18 resmi maçta bin 347 dakika süre aldı, 1 gol atıp, 2 de asist yaptı. Mimovic'in Kızılyıldız kulübünün son dönemde yetiştirdiği en önemli yıldızlardan biri olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Mimovic ile anlaşma tamam

SIRBİSTAN'DA BEĞENİLİYOR

Kızılyıldız altyapısından yetişen Ognjen Mimovic, ülkesi Sırbistan'da performansıyla beğeni topladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Mimovic ile anlaşma tamam

Gelecek vaat eden yıldızlardan biri olarak gösterilen genç sağ bek, ülkesinin milli takımı için de umut aşılıyor. Mimovic'in uzun yıllar Sırbistan Milli Takımı'nda yer alması bekleniyor.

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