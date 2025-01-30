TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Mimovic ile anlaşma tamam

Sırbistan U21 Milli Takımı'nda da oynayan Ognjen Mimovic, bu sezon Kızılyıldız'da 18 resmi maçta bin 347 dakika süre aldı, 1 gol atıp, 2 de asist yaptı. Mimovic'in Kızılyıldız kulübünün son dönemde yetiştirdiği en önemli yıldızlardan biri olduğu ifade edildi.