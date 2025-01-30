TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İmzalar resmen atılıyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin, o isimle sözleşme yenilemeye hazırlandığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Öte yandan sarı-lacivertlilerde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Fenerbahçe'de son olarak iç transferde flaş bir gelişme yaşandı.
İSMAİL YÜKSEK'E YENİ KONTRAT
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in maaşında iyileştirme yaparak milli futbolcuya yeni kontrat teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
Takvim'in haberine göre; sarı-Lacivertliler, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcuya kontratını 2028'e kadar uzatma teklifinde bulunacak.
İsmail Yüksek'in kazandığı yıllık ücrette iyileştirme yapılacak ve yıllık maaşı 40 milyon liraya yükseltilecek. İsmail Yüksek'in de Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
İsmail Yüksek, Fenerbahçe formasıyla toplamda 100 maça çıktı ve 2 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.
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