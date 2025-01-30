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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İmzalar resmen atılıyor

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İmzalar resmen atılıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin, o isimle sözleşme yenilemeye hazırlandığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 12:02
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İmzalar resmen atılıyor

Fenerbahçe ara transfer döneminde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İmzalar resmen atılıyor

Sarı-lacivertli ekip; Diego Carlos ve Milan Skriniar transferlerinin ardından Anderson Talisca transferini de açıkladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İmzalar resmen atılıyor

Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından Brezilyalı yıldız ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İmzalar resmen atılıyor

Öte yandan sarı-lacivertlilerde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İmzalar resmen atılıyor

Fenerbahçe'de son olarak iç transferde flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İmzalar resmen atılıyor

İSMAİL YÜKSEK'E YENİ KONTRAT

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in maaşında iyileştirme yaparak milli futbolcuya yeni kontrat teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İmzalar resmen atılıyor

Takvim'in haberine göre; sarı-Lacivertliler, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcuya kontratını 2028'e kadar uzatma teklifinde bulunacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İmzalar resmen atılıyor

İsmail Yüksek'in kazandığı yıllık ücrette iyileştirme yapılacak ve yıllık maaşı 40 milyon liraya yükseltilecek. İsmail Yüksek'in de Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İmzalar resmen atılıyor

İsmail Yüksek, Fenerbahçe formasıyla toplamda 100 maça çıktı ve 2 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

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