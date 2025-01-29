Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho'nun transfer kararı
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin için ayrılık kararı verilmişti. Jose Mourinho, transferinde önemli rol oynadığı Fransız oyuncuyla görüşme yaparak yönetime kararını bildirdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 10:05 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 10:07
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Futbolcu, hocasıyla yaptığı görüşmede kendisine güvenilmesini istedi ve şampiyonluk sözü verdi.
Portekizli çalıştırıcının "Sana güvenim tam" sözü ile moral bulan 27 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda şans bulduğu Göztepe maçındaki futboluyla kendini gösterdi.
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