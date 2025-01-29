Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho'nun transfer kararı

Yaşadığı sakatlık sonrası 4 maçta skora katkı veremeyen, Hatay, Konya ve Adana Demir maçlarında formasından uzak kalan Fransız yıldız için 'ayrılacak' iddiaları ortaya atılmaya başlamıştı.

Sabah'ın haberine göre, yönetimin yabancı kontenjanını açmak için Maximin'in gidişine sıcak baktığı söylenirken bu karardan Mourinho'nun isteği ile vazgeçtiği öğrenildi.