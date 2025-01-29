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Haberler Fenerbahçe Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho'nun transfer kararı

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho'nun transfer kararı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin için ayrılık kararı verilmişti. Jose Mourinho, transferinde önemli rol oynadığı Fransız oyuncuyla görüşme yaparak yönetime kararını bildirdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 10:05 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 10:07
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Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho'nun transfer kararı

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin sezona hızlı başlamış, özellikle ligde forma giydiği ilk 12 haftada 3 gol-3 asistlik performans sergilemişti.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho'nun transfer kararı

Yaşadığı sakatlık sonrası 4 maçta skora katkı veremeyen, Hatay, Konya ve Adana Demir maçlarında formasından uzak kalan Fransız yıldız için 'ayrılacak' iddiaları ortaya atılmaya başlamıştı.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho'nun transfer kararı

Sabah'ın haberine göre, yönetimin yabancı kontenjanını açmak için Maximin'in gidişine sıcak baktığı söylenirken bu karardan Mourinho'nun isteği ile vazgeçtiği öğrenildi.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho'nun transfer kararı

Futbolcu, hocasıyla yaptığı görüşmede kendisine güvenilmesini istedi ve şampiyonluk sözü verdi.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho'nun transfer kararı

Portekizli çalıştırıcının "Sana güvenim tam" sözü ile moral bulan 27 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda şans bulduğu Göztepe maçındaki futboluyla kendini gösterdi.

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