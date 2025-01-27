Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleştiri!
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül mücadeleyi kaleme aldı. Üründül sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'yu eleştirdi. İşte o sözler... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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İkinci yarı değişikliklerle başladı. Çok erken bir şans golü umut verdi. Kısa süre sonra En-Nesyri'den mükemmel bir kafa golü geldi. Hemen sonrasında da Oğuz sağ çaprazdan bir füze çıkardı.
Buna rağmen maçın sonu fark bire indikten sonra sıkıntılarla geçti. Bunun en önemli nedeni, yine Mourinho'ydu.
Bir santrforu çıkarıp ortaya Mert Hakan takviyesi yapmayı düşünmedi. O kritik son dakikalarda yeni stoper Carlos'u da ilk defa sahaya sürdü.
Gelelim genel gözlemlerime; Amrabat, çabukluğunu kaybetmiş durumda. Maximin kısa süreli kondisyona sahip ama dribblingleriyle takıma hareket getiriyor.
En-Nesyri önemli santrfor. Ama ne yazık ki medyanın bir bölümü 'En-Nesyri iyi santrfor değil' diyor.
Bunu diyenler günümüz futbolunun ilkelerine fiziksel açıdan tamamen ters kutup teşkil eden Tadic'i methediyorlar.
Küme düşmüş bir takım 10 kişi kalmışken iki golün asistini yaptı diye Tadic göklere çıkarıldı."
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