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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleştiri!

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleştiri!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül mücadeleyi kaleme aldı. Üründül sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'yu eleştirdi. İşte o sözler... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 09:06
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Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleştiri!

"Mourinho, öylesine büyük teknik adam yanlışlıkları yapıyor ki inanmak mümkün değil. Göztepe fizik açıdan ligin en güçlü takımı. Tempolu oynuyorlar, takım presi yapıyorlar ve hiç yorulmuyorlar.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleştiri!

Böyle bir rakip karşısında çift santrforla çıkıyorsun, arkalarında da yürüyen Tadic. Bir büyük hata daha var; Oğuz iyi bir kanat forveti ama 3-4-1-2 düzeninin orta kenarında yapısı itibarıyla başarılı olamaz.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleştiri!

Hiç karşı kale tehdit edilemedi. Tek yarım pozisyon devrenin son saniyesinde geldi. En büyük şans, devrenin tek farklı skor dezavantajıyla bitmesiydi.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleştiri!

İkinci yarı değişikliklerle başladı. Çok erken bir şans golü umut verdi. Kısa süre sonra En-Nesyri'den mükemmel bir kafa golü geldi. Hemen sonrasında da Oğuz sağ çaprazdan bir füze çıkardı.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleştiri!

Buna rağmen maçın sonu fark bire indikten sonra sıkıntılarla geçti. Bunun en önemli nedeni, yine Mourinho'ydu.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleştiri!

Bir santrforu çıkarıp ortaya Mert Hakan takviyesi yapmayı düşünmedi. O kritik son dakikalarda yeni stoper Carlos'u da ilk defa sahaya sürdü.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleştiri!

Gelelim genel gözlemlerime; Amrabat, çabukluğunu kaybetmiş durumda. Maximin kısa süreli kondisyona sahip ama dribblingleriyle takıma hareket getiriyor.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleştiri!

En-Nesyri önemli santrfor. Ama ne yazık ki medyanın bir bölümü 'En-Nesyri iyi santrfor değil' diyor.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleştiri!

Bunu diyenler günümüz futbolunun ilkelerine fiziksel açıdan tamamen ters kutup teşkil eden Tadic'i methediyorlar.

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