Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti: Göztepe hazırlanmıştı ama...

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Göztepe'ye karşı alınan 3-2'lik galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"ZORLU BİR RAKİPTİ"

İlk yarıda topu çok iyi tutamadık. Doğru boşlukları bulamadık. Rakibimiz de ilk yarıda ikili mücadelelerde fark yarattı. İyi bir sezon geçiriyorlar. Zorlu bir rakipti. Biz perşembe günü de maç oynamıştık. Onun da etkisi oluyor. Göztepe, bu maça hazırlanmıştı. Ama takım bugün gösterdiği performansla 3 puan almasını bildi.

DEĞİŞİKLİKLERİN OYUNA ETKİSİ HAKKINDA

("İkinci yarıda yapılan değişiklikler oyuna ne kadar etki etti?" sorusuna yanıt olarak)

Hiç şüphe yok ki Allan Saint Maximin ve Filip Kostic, çok etki etti. İkinci yarıda ruh olarak çok daha iyiydik. Takım olarak iyi bir iş çıkardık üçüncü bölgede. Sonuçtan dolayı mutluyuz çünkü zor bir maç olacağını biliyorduk.