  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti: Göztepe hazırlanmıştı ama...

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti: Göztepe hazırlanmıştı ama...

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Göztepe galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 21:40 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 22:01
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti: Göztepe hazırlanmıştı ama...

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Göztepe'ye karşı alınan 3-2'lik galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"ZORLU BİR RAKİPTİ"

İlk yarıda topu çok iyi tutamadık. Doğru boşlukları bulamadık. Rakibimiz de ilk yarıda ikili mücadelelerde fark yarattı. İyi bir sezon geçiriyorlar. Zorlu bir rakipti. Biz perşembe günü de maç oynamıştık. Onun da etkisi oluyor. Göztepe, bu maça hazırlanmıştı. Ama takım bugün gösterdiği performansla 3 puan almasını bildi.

DEĞİŞİKLİKLERİN OYUNA ETKİSİ HAKKINDA

("İkinci yarıda yapılan değişiklikler oyuna ne kadar etki etti?" sorusuna yanıt olarak)

Hiç şüphe yok ki Allan Saint Maximin ve Filip Kostic, çok etki etti. İkinci yarıda ruh olarak çok daha iyiydik. Takım olarak iyi bir iş çıkardık üçüncü bölgede. Sonuçtan dolayı mutluyuz çünkü zor bir maç olacağını biliyorduk.

Kadıköy'de muhteşem geri dönüş!
F.Bahçe'nin zirve inadı!
DİĞER
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da | Suriye lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi
G.Saray'da maç sonrası flaş ayrılık kararı!
Pavlovic’ten transfer yanıtı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Foti: Göztepe hazırlanmıştı ama... Foti: Göztepe hazırlanmıştı ama... 21:40
Maximin: Final gibi bir maç... Maximin: Final gibi bir maç... 21:36
Oğuz: Kenetlendik ve söz verdik Oğuz: Kenetlendik ve söz verdik 21:32
En Nesyri: Dzeko ile oynamak... En Nesyri: Dzeko ile oynamak... 21:30
Lider evinde hata yapmadı! Lider evinde hata yapmadı! 21:25
F.Bahçe'nin zirve inadı! F.Bahçe'nin zirve inadı! 21:06
Daha Eski
Rashica: Adapte olmaya çalışıyoruz Rashica: Adapte olmaya çalışıyoruz 19:37
Uduokhai: Şanssız bir gol yedik Uduokhai: Şanssız bir gol yedik 19:35
Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi gerginlik! Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi gerginlik! 19:32
Belözoğlu: Beşiktaş'ın oynadığı oyun... Belözoğlu: Beşiktaş'ın oynadığı oyun... 19:24
Pavlovic’ten transfer yanıtı Pavlovic’ten transfer yanıtı 19:13
Solskjaer: Hedef oyuncularımız var Solskjaer: Hedef oyuncularımız var 19:10