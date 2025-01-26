Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası En Nesyri: Dzeko ile oynamak...

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçın ardından En Nesyri açıklamalarda bulundu.

İşte Nesyri'nin galibiyet değerlendirmesi:

Hocamız bize bu maçın anahtarını, sabırla kendi oyunumuzu oynamak olduğunu söylemişti. İlk yarıda istediğimizi yapamadık. Ama ikinci yarıda istediğimiz pozisyonları bulduk. Zaman zaman bu konuşmaları yapmak gerekiyor.

Gerçek şu ki gollerin sebebi çalışma ürünü. Çalışmalarımı sıkı şekilde sürdürüyorum. Çift forvet oynamak da her zaman tek forvet oynamaktan daha iyidir. Bizim için de geçerli olan bu. Dzeko'nun yanında oynamaktan keyif alıyorum. Birbirimize yardımcı oluyoruz.