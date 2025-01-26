  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası En Nesyri: Dzeko ile oynamak...

Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası En Nesyri: Dzeko ile oynamak...

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçın ardından En Nesyri açıklamalarda bulundu. İşte Nesyri'nin galibiyet değerlendirmesi... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 21:30
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası En Nesyri: Dzeko ile oynamak...

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçın ardından En Nesyri açıklamalarda bulundu.

İşte Nesyri'nin galibiyet değerlendirmesi:

Hocamız bize bu maçın anahtarını, sabırla kendi oyunumuzu oynamak olduğunu söylemişti. İlk yarıda istediğimizi yapamadık. Ama ikinci yarıda istediğimiz pozisyonları bulduk. Zaman zaman bu konuşmaları yapmak gerekiyor.

Gerçek şu ki gollerin sebebi çalışma ürünü. Çalışmalarımı sıkı şekilde sürdürüyorum. Çift forvet oynamak da her zaman tek forvet oynamaktan daha iyidir. Bizim için de geçerli olan bu. Dzeko'nun yanında oynamaktan keyif alıyorum. Birbirimize yardımcı oluyoruz.

Kadıköy'de muhteşem geri dönüş!
F.Bahçe'nin zirve inadı!
DİĞER
Demet Akalın’dan manidar paylaşım! Önce paylaştı sonra sildi: Nankörlük yapması tiksindirdi!
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da | Suriye lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi
Solskjaer: Hedef oyuncularımız var
G.Saray'da maç sonrası flaş ayrılık kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Foti: Göztepe hazırlanmıştı ama... Foti: Göztepe hazırlanmıştı ama... 21:40
Maximin: Final gibi bir maç... Maximin: Final gibi bir maç... 21:36
Oğuz: Kenetlendik ve söz verdik Oğuz: Kenetlendik ve söz verdik 21:32
En Nesyri: Dzeko ile oynamak... En Nesyri: Dzeko ile oynamak... 21:30
Lider evinde hata yapmadı! Lider evinde hata yapmadı! 21:25
F.Bahçe'nin zirve inadı! F.Bahçe'nin zirve inadı! 21:06
Daha Eski
Rashica: Adapte olmaya çalışıyoruz Rashica: Adapte olmaya çalışıyoruz 19:37
Uduokhai: Şanssız bir gol yedik Uduokhai: Şanssız bir gol yedik 19:35
Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi gerginlik! Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi gerginlik! 19:32
Belözoğlu: Beşiktaş'ın oynadığı oyun... Belözoğlu: Beşiktaş'ın oynadığı oyun... 19:24
Pavlovic’ten transfer yanıtı Pavlovic’ten transfer yanıtı 19:13
Solskjaer: Hedef oyuncularımız var Solskjaer: Hedef oyuncularımız var 19:10