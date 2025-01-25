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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho...

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynadığı Avrupa maçında gösterdiği performansla beğeni toplayan Yusuf Akçiçek hakkında aylar sonra şok eden bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 11:02
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho...

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Olympique Lyon'u ağırladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho...

Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılarak, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off aşamasına yükselebilmek için umutlarını son maça bıraktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho...

YUSUF AKÇİÇEK BEĞENİ TOPLADI

Lyon karşısında maça 11 başlayan Yusuf Akçiçek, gösterdiği performansla karşılaşmanın yıldızlarından biri oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho...

Genç futbolcu, maçta; %87 pas isabeti, 3 top uzaklaştırma, 1 top kapma, 1 pas arası, 4/2 hava topu alma performansına imza atarak alkış aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho...

Öte yandan Yusuf Akçiçek ile ilgili son olarak flaş bir gerçek ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho...

ASTON VILLA'DAN TEKLİF GELMİŞ

Sabah'ın haberine göre, sezon başında Premier Lig'den Aston Villa, potansiyeli yüksek olan Yusuf'u resmen Fenerbahçe'den istedi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ise "Potansiyeli çok yüksek. Kesinlikle takımdan ayrılmamalı. Fenerbahçe'de uzun yıllar oynar" diyerek oyuncunun gitmesine izin vermediği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho...

ALMAN DEVİ DE İZLEDİ

Alman devi Bayern Münih'in gözlemcileri, Yusuf Akçiçek'i takip etmek üzere İstanbul'a geldi, Lyon mücadelesini stadyumdan takip etti ve oyuncu hakkında detaylı bir rapor hazırladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho...

Yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıkan 19 yaşındaki savunmacının sarı-lacivertli ekiple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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