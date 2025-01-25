TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho...
Fenerbahçe'nin Lyon ile oynadığı Avrupa maçında gösterdiği performansla beğeni toplayan Yusuf Akçiçek hakkında aylar sonra şok eden bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Genç futbolcu, maçta; %87 pas isabeti, 3 top uzaklaştırma, 1 top kapma, 1 pas arası, 4/2 hava topu alma performansına imza atarak alkış aldı.
Öte yandan Yusuf Akçiçek ile ilgili son olarak flaş bir gerçek ortaya çıktı.
ASTON VILLA'DAN TEKLİF GELMİŞ
Sabah'ın haberine göre, sezon başında Premier Lig'den Aston Villa, potansiyeli yüksek olan Yusuf'u resmen Fenerbahçe'den istedi.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ise "Potansiyeli çok yüksek. Kesinlikle takımdan ayrılmamalı. Fenerbahçe'de uzun yıllar oynar" diyerek oyuncunun gitmesine izin vermediği ortaya çıktı.
ALMAN DEVİ DE İZLEDİ
Alman devi Bayern Münih'in gözlemcileri, Yusuf Akçiçek'i takip etmek üzere İstanbul'a geldi, Lyon mücadelesini stadyumdan takip etti ve oyuncu hakkında detaylı bir rapor hazırladı.
Yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıkan 19 yaşındaki savunmacının sarı-lacivertli ekiple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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