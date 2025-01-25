Fenerbahçe’nin gündemindeki Lloyd Kelly için Newcastle United’dan açıklama
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirme çalışmalarıyla dikkat çeken Fenerbahçe'nin gündemine gelen stoperlerden biri Newcastle United forması giyen Lloyd Kelly oldu. İngiliz savunma oyuncusunun transfer iddialarıyla ilgili Newcastle United cephesinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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İngiliz spor gazetesi The Northern Echo'nun haberine göre Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, Lloyd Kelly hakkındaki söylentilerin gerçek dışı olduğunu belirtti.
Howe, Fenerbahçe'nin Kelly için herhangi bir teklifte bulunmadığını açıkça ifade ederek "Kelly, takımımıza henüz yeni katıldı ve burada başarması gereken çok şey var. Bu tarz transfer haberleri kulüp açısından ideal bir durum değil. Ancak Kelly, bu spekülasyonlardan etkilenmeden antrenmanlarına tam konsantrasyonla devam ediyor" dedi.
Lloyd Kelly, bu yaz transfer döneminde Bournemouth'tan Newcastle United'a bedelsiz bir şekilde transfer olmuştu.
Bu sezon 13 resmi maçta Newcastle United formasını terleten Kelly, takımına 1 asistlik gol katkısında bulundu.
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