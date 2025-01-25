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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’nin gündemindeki Lloyd Kelly için Newcastle United’dan açıklama

Fenerbahçe’nin gündemindeki Lloyd Kelly için Newcastle United’dan açıklama

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirme çalışmalarıyla dikkat çeken Fenerbahçe'nin gündemine gelen stoperlerden biri Newcastle United forması giyen Lloyd Kelly oldu. İngiliz savunma oyuncusunun transfer iddialarıyla ilgili Newcastle United cephesinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 11:37
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Fenerbahçe’nin gündemindeki Lloyd Kelly için Newcastle United’dan açıklama

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirme çalışmalarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katarak önemli hamleler yaptı.

Fenerbahçe’nin gündemindeki Lloyd Kelly için Newcastle United’dan açıklama

Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen bir diğer stoper ise Newcastle United forması giyen Lloyd Kelly oldu.

Fenerbahçe’nin gündemindeki Lloyd Kelly için Newcastle United’dan açıklama

Ancak bu transfer iddialarıyla ilgili Newcastle United cephesinden bir açıklama geldi.

Fenerbahçe’nin gündemindeki Lloyd Kelly için Newcastle United’dan açıklama

İngiliz spor gazetesi The Northern Echo'nun haberine göre Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, Lloyd Kelly hakkındaki söylentilerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

Fenerbahçe’nin gündemindeki Lloyd Kelly için Newcastle United’dan açıklama

Howe, Fenerbahçe'nin Kelly için herhangi bir teklifte bulunmadığını açıkça ifade ederek "Kelly, takımımıza henüz yeni katıldı ve burada başarması gereken çok şey var. Bu tarz transfer haberleri kulüp açısından ideal bir durum değil. Ancak Kelly, bu spekülasyonlardan etkilenmeden antrenmanlarına tam konsantrasyonla devam ediyor" dedi.

Fenerbahçe’nin gündemindeki Lloyd Kelly için Newcastle United’dan açıklama

Lloyd Kelly, bu yaz transfer döneminde Bournemouth'tan Newcastle United'a bedelsiz bir şekilde transfer olmuştu.

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