Fenerbahçe’nin gündemindeki Lloyd Kelly için Newcastle United’dan açıklama

Howe, Fenerbahçe'nin Kelly için herhangi bir teklifte bulunmadığını açıkça ifade ederek "Kelly, takımımıza henüz yeni katıldı ve burada başarması gereken çok şey var. Bu tarz transfer haberleri kulüp açısından ideal bir durum değil. Ancak Kelly, bu spekülasyonlardan etkilenmeden antrenmanlarına tam konsantrasyonla devam ediyor" dedi.