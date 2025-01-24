Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Samet Akaydin...

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan 3.7 milyon euroya transfer ettiği Samet Akaydin'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sona erdirdiğini resmen açıkladı.

Samet Akaydin, Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

"BU YÖRENİN EVLADIYIM"

Transferde emeği geçen Rizeli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Rize'nin bana ilgisini sezon başından beri biliyordum. Sezon başında da gelmeyi çok istedim. Nasip şimdiymiş. Ben zaten bu yörenin evladıyım. Rizespor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.