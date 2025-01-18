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Haberler Fenerbahçe Diego Carlos İstanbul’a geliyor! İşte sözleşme detayları

Diego Carlos İstanbul’a geliyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Devre arası transfer sürecini hızlandırma kararı alan Fenerbahçe, rotasını Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos'a çevirdi. Sarı-lacivertliler hem oyuncuyla hem de İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe’den dev transfer: Diego Carlos İstanbul’a geliyor!

Devre arası transfer döneminde iki stoper kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Tuta, Kelly, Medina, Danso ve Pavlovic'le görüştü. Ancak anlaşma sağlayamadı.

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Fenerbahçe’den dev transfer: Diego Carlos İstanbul’a geliyor!

Elini çabuk tutup kadrosunu güçlendirmek için hızlı hareket eden sarı-lacivertliler, yeniden Diego Carlos'a yöneldi ve hem Aston Villa'yla hem de Brezilyalı oyuncuyla anlaştı.

Fenerbahçe’den dev transfer: Diego Carlos İstanbul’a geliyor!

31 yaşındaki stoper, kısa süre içinde ��stanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe’den dev transfer: Diego Carlos İstanbul’a geliyor!

3.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Sarı-lacivertli yönetim,, Diego Carlos'la 1 senesi opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe’den dev transfer: Diego Carlos İstanbul’a geliyor!

Sambacının bonservisi için ise İngiliz ekibine 13 milyon euro ödenecek. Bu ücret 4 eşit taksit halinde verilecek.

Fenerbahçe’den dev transfer: Diego Carlos İstanbul’a geliyor!

Diego Carlos ise; sezonun ikinci yarısında 2 milyon euro, gelecek sezonlar için ise 4 milyon euro alacak.

Fenerbahçe’den dev transfer: Diego Carlos İstanbul’a geliyor!

Diego Carlos, transferini sonuçlandıran sarı- kanarya, sol ayaklı sol stopere yöneldi. Fenerbahçe, ikinci stoperini de önümüzdeki hafta İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’den dev transfer: Diego Carlos İstanbul’a geliyor!

17 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Diego Carlos, bu sezon Aston Villa formasıyla Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve EFL Cup'ta toplamda 17 maça çıktı. Bin 403 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu, skor katkısı veremedi.

Fenerbahçe’den dev transfer: Diego Carlos İstanbul’a geliyor!

31 MİLYON EURO'YA GELDİ

Futbol kariyerine Brezilya'nın Desportivo takımında başlayan Carlos, ardından Sao Paulo'ya oradan Pauliste SP'ye geçti. Daha sonra yine Brezilya ekibi Madureira'ya transfer oldu. 2 ay içinde ise Portekiz'in Estoril takımına imza attı.

Fenerbahçe’den dev transfer: Diego Carlos İstanbul’a geliyor!

Buradan Porto'nun B Takımı'na kiralanan Carlos, 2016 yaz transfer döneminde 1.3 milyon euroya Nantes'a gitti. 3 sezon Nantes'ta forma giyen Brezilyalı stoper, 2019'da Sevilla'ya 15 milyon euroya geçti. Sevilla da oyuncuyu 2022'de Aston Villa'ya 31 milyon euroya sattı.

Fenerbahçe’den dev transfer: Diego Carlos İstanbul’a geliyor!

Carlos, sert savunma anlayışı ve hızıyla biliniyor.

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