Diego Carlos İstanbul’a geliyor! İşte sözleşme detayları
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Devre arası transfer sürecini hızlandırma kararı alan Fenerbahçe, rotasını Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos'a çevirdi. Sarı-lacivertliler hem oyuncuyla hem de İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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3.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Sarı-lacivertli yönetim,, Diego Carlos'la 1 senesi opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Sambacının bonservisi için ise İngiliz ekibine 13 milyon euro ödenecek. Bu ücret 4 eşit taksit halinde verilecek.
Diego Carlos ise; sezonun ikinci yarısında 2 milyon euro, gelecek sezonlar için ise 4 milyon euro alacak.
Diego Carlos, transferini sonuçlandıran sarı- kanarya, sol ayaklı sol stopere yöneldi. Fenerbahçe, ikinci stoperini de önümüzdeki hafta İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
17 MAÇTA FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Diego Carlos, bu sezon Aston Villa formasıyla Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve EFL Cup'ta toplamda 17 maça çıktı. Bin 403 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu, skor katkısı veremedi.
31 MİLYON EURO'YA GELDİ
Futbol kariyerine Brezilya'nın Desportivo takımında başlayan Carlos, ardından Sao Paulo'ya oradan Pauliste SP'ye geçti. Daha sonra yine Brezilya ekibi Madureira'ya transfer oldu. 2 ay içinde ise Portekiz'in Estoril takımına imza attı.
Buradan Porto'nun B Takımı'na kiralanan Carlos, 2016 yaz transfer döneminde 1.3 milyon euroya Nantes'a gitti. 3 sezon Nantes'ta forma giyen Brezilyalı stoper, 2019'da Sevilla'ya 15 milyon euroya geçti. Sevilla da oyuncuyu 2022'de Aston Villa'ya 31 milyon euroya sattı.
Carlos, sert savunma anlayışı ve hızıyla biliniyor.
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