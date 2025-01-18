Diego Carlos İstanbul’a geliyor! İşte sözleşme detayları

Devre arası transfer döneminde iki stoper kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Tuta, Kelly, Medina, Danso ve Pavlovic'le görüştü. Ancak anlaşma sağlayamadı.

Elini çabuk tutup kadrosunu güçlendirmek için hızlı hareket eden sarı-lacivertliler, yeniden Diego Carlos'a yöneldi ve hem Aston Villa'yla hem de Brezilyalı oyuncuyla anlaştı.