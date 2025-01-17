TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızına kanca! Jose Mourinho'nun talebi üzerine...
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından çalışmalar da hız kazandı. Sezon başından bu yana savunmada sakatlık problemleri sebebiyle sorun yaşayan sarı-lacivertliler, 3 takviye birden yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Kanarya, Real Madrid'in yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu sezon 20 resmi maçta forma giyen Mendy'nin golü ve asisti yok.
DİĞER