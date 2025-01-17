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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızına kanca! Jose Mourinho'nun talebi üzerine...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızına kanca! Jose Mourinho'nun talebi üzerine...

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından çalışmalar da hız kazandı. Sezon başından bu yana savunmada sakatlık problemleri sebebiyle sorun yaşayan sarı-lacivertliler, 3 takviye birden yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Kanarya, Real Madrid'in yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızına kanca! Jose Mourinho'nun talebi üzerine...

Ara transferde savunmaya üç takviye birden yapacak olan Fenerbahçe, Real Madrid'in sol beki Ferland Sinna Mendy'ye kancayı taktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızına kanca! Jose Mourinho'nun talebi üzerine...

Jose Mourinho'nun talebi üzerine kolları sıvayan yönetim, 29 yaşındaki Senegal asıllı Fransız yıldız için İspanyol kulübüyle temasa geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızına kanca! Jose Mourinho'nun talebi üzerine...

İlk görüşmede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Real Madrid'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mendy'nin Mourinho faktörü nedeniyle Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakması bekleniyor.

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