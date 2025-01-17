TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş Eljif Elmas gelişmesi! Kavuşma günü beklenirken...

Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusu Eljif Elmas, son günlerde sarı lacivertli yönetimin gündemindeydi. Ortaya atılan iddialar neticesinde taraftarların olası bir kavuşma için gün saydığı sırada Kuzey Makedonyalı oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.

Kadıköy yönetiminin oyuncunun menajeri ile temasta olduğu fakat Elmas'ın "Türkiye'ye dönmek istemiyorum." diyerek teklifleri reddettiği iddialar arasında yer alıyordu. Ayrıca Fenerbahçe'nin de oyuncunun sakatlık geçmişi ve maç eksiği sebebiyle transfere sıcak bakmadığı aktarılmıştı.