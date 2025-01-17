  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş Eljif Elmas gelişmesi! Kavuşma günü beklenirken...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş Eljif Elmas gelişmesi! Kavuşma günü beklenirken...

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için gündeme eski yıldızı Eljif Elmas gelmişti. Sarı lacivertli taraftarlar Kuzey Makedonyalı oyuncuya kavuşma hayalleri kuruyorken yaşanan gelişme ile sarsıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 16:53
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş Eljif Elmas gelişmesi! Kavuşma günü beklenirken...

Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusu Eljif Elmas, son günlerde sarı lacivertli yönetimin gündemindeydi. Ortaya atılan iddialar neticesinde taraftarların olası bir kavuşma için gün saydığı sırada Kuzey Makedonyalı oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş Eljif Elmas gelişmesi! Kavuşma günü beklenirken...

Kadıköy yönetiminin oyuncunun menajeri ile temasta olduğu fakat Elmas'ın "Türkiye'ye dönmek istemiyorum." diyerek teklifleri reddettiği iddialar arasında yer alıyordu. Ayrıca Fenerbahçe'nin de oyuncunun sakatlık geçmişi ve maç eksiği sebebiyle transfere sıcak bakmadığı aktarılmıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş Eljif Elmas gelişmesi! Kavuşma günü beklenirken...

İtalyan basını, eski Napoli oyuncusu için Lazio ihtimallerini gün yüzüne çıkarmıştı. Leipzig'de yedek kulübesine hapsolan ve Bundesliga'da yalnızca 2 maçta süre alan Elmas'ın yeni talipleri ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş Eljif Elmas gelişmesi! Kavuşma günü beklenirken...

Sky Sport Deutschland'da yer alan habere göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle, Alman kulübüne 25 yaşındaki futbolcu için teklifte bulundu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş Eljif Elmas gelişmesi! Kavuşma günü beklenirken...

Ayrıca La Liga temsilcisi Valencia da oyuncu için Leipzig ile temasa geçen takımlar arasındaki yerini aldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş Eljif Elmas gelişmesi! Kavuşma günü beklenirken...

Eljif Elmas, 2019 yılının Temmuz ayında 17.7 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu. Ardından Serie A ekibinden Leipzig'e giden on numara, bu transfer ile sarı lacivertlilerin kasasına 1.5 milyon Euro koymasına sebep olmuştu.

REKLAM - Casper
Transferde ortak rakip! F.Bahçe ve G.Saray...
DİĞER
İTALYA SÜPER KUPA MAÇI: Juventus- Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de oyanayacak mı?
Başkan Erdoğan'dan Konya'da CHP'ye yolsuzluk tepkisi: Sokağa çıkacak yüzleri kalmayacak
G.Saray'a dünya yıldızı! Cimbom'dan dev hamle
Ansu Fati açıklaması! Beşiktaş ve F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Eljif Elmas gelişmesi! Kavuşma... F.Bahçe'de Eljif Elmas gelişmesi! Kavuşma... 16:53
Beşiktaş'ın yıldızına Arda Turan kancası! Beşiktaş'ın yıldızına Arda Turan kancası! 16:53
Benfica - Famalicao maçı ne zaman? Benfica - Famalicao maçı ne zaman? 16:51
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman? 16:17
G.Saray'a ABD'li oyun kurucu! G.Saray'a ABD'li oyun kurucu! 16:15
A Milli Hentbol Takımı'nda Montes dönemi! A Milli Hentbol Takımı'nda Montes dönemi! 14:25
Daha Eski
F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor 14:39
Roma - Genoa maçı ne zaman? Roma - Genoa maçı ne zaman? 14:42
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 14:43
Ola Gunnar Solskjaer İstanbul'da! Ola Gunnar Solskjaer İstanbul'da! 14:44
Ole Gunnar Solskjaer kimdir? Ole Gunnar Solskjaer kimdir? 15:11
Avrupa'dan Kartal'ın yıldızlarına yakın takip Avrupa'dan Kartal'ın yıldızlarına yakın takip 15:26