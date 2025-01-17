TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de flaş Eljif Elmas gelişmesi! Kavuşma günü beklenirken...
Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için gündeme eski yıldızı Eljif Elmas gelmişti. Sarı lacivertli taraftarlar Kuzey Makedonyalı oyuncuya kavuşma hayalleri kuruyorken yaşanan gelişme ile sarsıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Sky Sport Deutschland'da yer alan habere göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle, Alman kulübüne 25 yaşındaki futbolcu için teklifte bulundu.
Ayrıca La Liga temsilcisi Valencia da oyuncu için Leipzig ile temasa geçen takımlar arasındaki yerini aldı.
Eljif Elmas, 2019 yılının Temmuz ayında 17.7 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu. Ardından Serie A ekibinden Leipzig'e giden on numara, bu transfer ile sarı lacivertlilerin kasasına 1.5 milyon Euro koymasına sebep olmuştu.
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