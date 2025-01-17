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Haberler Fenerbahçe Lincoln Henrique'den flaş paylaşım! Fenerbahçe'ye veda etti

Lincoln Henrique'den flaş paylaşım! Fenerbahçe'ye veda etti

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'ye, Brezilya ekibi Bragantino'dan kiralıktan geri dönen Lincoln Henrique sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 10:34 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 10:48
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Lincoln Henrique'den flaş paylaşım! Fenerbahçe'ye veda etti

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'ye, Brezilya ekibi Bragantino'dan kiralıktan geri dönen Lincoln Henrique sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Henrique yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle. Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız." ifadelerine yer verdi.

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