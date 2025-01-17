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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 14:39
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Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon programlarıyla başladı. Pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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