Atışmaları gündem oldu! Jose Mourinho ve Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer...
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Ole Gunnar Solskjaer ile Jose Mourinho'nun atışması gündem oldu. Premier Lig'de Solskjaer'in çalıştırdığı Manchester United'ın Jose Mourinho'nun Tottenham'ını 3-1 yenmesinin ardından basın toplantısında yapılan açıklamalar büyük ses getirmişti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe spor haberleri (BJK FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 09:26 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 09:28
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"BENİM OĞLUM OLSA YEMEK YİYEMEZDİ"
Solskjaer karşılaşmanın ardından maçtaki bir pozisyonu işaret etmiş ve Heung-min-Son'u eleştirerek, "Eğer benim oğlum 3 dakika böyle yerde kalırsa ve 10 arkadaşını da etrafına toplarsa, ayağa kalkmak için 10 arkadaşına ihtiyaç duyarsa yemek yiyemezdi." demişti.
"BABASI SOLSKJAER'DEN İYİ BİR İNSAN"
Bu açıklama karşısında Jose Mourinho ise Solskjaer'e sert bir cevap vererek, "Sadece şunu söylemek istiyorum. Heung-min Son epey şanslı. Babası Solskjaer'den daha iyi bir insan. Çünkü babalar ve bende bir babayım çocukları ne yaparsa yapsın onları besler. Çocuklarınız için hırsızlık yapmanız bile gerekirse bunu yaparsınız. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullanmıştı.
Portekizli çalıştırıcı açıklamasını, "Portekiz'de dediğimiz gibi benim için ekmek ekmek, peynir peynirdi. Solskjaer'e yorumları hakkında ne düşündüğümü zaten söyledim, söylemek zorundayım. Bu yorumun boyutunu görmezden gelmeniz beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı." sözleriyle bitirmişti.
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