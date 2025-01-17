Atışmaları gündem oldu! Jose Mourinho ve Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer...

"BENİM OĞLUM OLSA YEMEK YİYEMEZDİ" Solskjaer karşılaşmanın ardından maçtaki bir pozisyonu işaret etmiş ve Heung-min-Son'u eleştirerek, "Eğer benim oğlum 3 dakika böyle yerde kalırsa ve 10 arkadaşını da etrafına toplarsa, ayağa kalkmak için 10 arkadaşına ihtiyaç duyarsa yemek yiyemezdi." demişti.

"BABASI SOLSKJAER'DEN İYİ BİR İNSAN" Bu açıklama karşısında Jose Mourinho ise Solskjaer'e sert bir cevap vererek, "Sadece şunu söylemek istiyorum. Heung-min Son epey şanslı. Babası Solskjaer'den daha iyi bir insan. Çünkü babalar ve bende bir babayım çocukları ne yaparsa yapsın onları besler. Çocuklarınız için hırsızlık yapmanız bile gerekirse bunu yaparsınız. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullanmıştı.