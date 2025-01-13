Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçı canlı izle | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho liderliğinde bu sezon şampiyon olmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında kazanan taraf olmak istiyor. Ligde oynadığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile olan puan farkının açılmasını istemiyor. Son olarak Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin performansı dikkat çekiyor.

Recep Uçar liderliğinde çıkış arayan Tümosan Konyaspor ise son 5 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 20 puanla 14. sırada yer alan ev sahibi takım, kritik mücadelede galip gelerek üst sıralara çıkmak istiyor.

Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LERİ

Tümosan Konyaspor: Slovik, Oğulcan, Uğurcan, Bazoer, Guilherme, Pedrinho, Boateng, Melih, Yusuf, Prip, Kramer

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Tadic, Szymanski, Oğuz, Dzeko, En-Nesyri

TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçı 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

AHMET ÇALIK TRİBÜNLERDE ANILDI

Maç öncesinde Konyaspor tribünleri yaptıkları koreografiyle trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı andı.

🙏 TÜMOSAN Konyaspor x Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Ahmet Çalık anılıyor.#beINSPORTS #KNYvFB pic.twitter.com/jEBhBEqO3y — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 13, 2025

DAKİKA 1 GOL 1

Maç çok hızlı başladı. Ev sahibi Konyaspor, Fenerbahçe kalesine gittiği ilk atakta Pedrinho'nun golüyle henüz 25. saniyede 1-0 öne geçti. Bu gol Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

Fenerbahçe maçın 4. dakikasında ilk kez gole yaklaştı. Kostic'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

KONYASPOR BİR KEZ DAHA GOLE YAKLAŞTI

Maçın 7. dakikasında Konyaspor farkı ikiye çıkarma şansı yakaladı. Kramer'in yaptığı vuruşu kaleci Livakovic kurtardı.

MAÇTA İLK SARI KART

Maçın ilk sarı kartı Dusan Tadic'e çıktı. Tecrübeli futbolcu 10. dakikada Pedrinho'ya yaptığı faul sonrasında sarı kartla cezalandırıldı.

FENERBAHÇE BERABERLİĞİ YAKALADI

Fenerbahçe'nin Konyaspor'un golüne yanıtı çok gecikmedi. Sarı-lacivertliler 14. dakikada Mert Müldür'ün attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

MOURINHO'YA UYARI

Mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu, saha kenarında itirazlarda bulunan Jose Mourinho'nun yanına gelerek maçın 17. dakikasında uyarıda bulundu.

KONYASPOR'DAN ETKİLİ ATAK

Maçın 20. dakikasında Konyaspor etkili bir atak geliştirdi. Pedrinho'nun ortasında Kramer'in yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe 25. dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı golle maçta 2-1'lik skor üstünlüğünü eline geçirdi.

FENERBAHÇE GOLE YİNE YAKLAŞTI

Fenerbahçe 28. dakikada etkili bir atak daha geliştirdi. Szymanski'nin ortasında Dzeko'nun yaptığı vuruş kaleci Slowik'in kucağında kaldı.

OĞULCAN'A SARI KART

Konyaspor'da Oğulcan maçın 30. dakikasında Szymanski'ye yaptığı faul sonrasında sarı kartla cezalandırıldı.

KULÜBELERE SARI KARTLAR

Maçın 32. dakikasında Fenerbahçe kaleci antrenörü Sandro Zufic ve Konyaspor yardımcı antrenörü Ekrem Dağ, saha kenarındaki itirazları sebebiyle sarı kart gördüler.