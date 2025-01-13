Fenerbahçe'nin Ahmed Kutucu planı! 2 oyuncu + para....
Son dakika spor haberleri: Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'de çalışmalar hızlandı. Sarı-lacivertlilerde bu noktada Süper Lig'de fark yaratan isim olan Ahmed Kutucu için teklifini hazırladı. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 09:37
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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi gündeme sürpriz bir isim geldi.
TRANSFER PLANI BELLİ OLDU!
Sarı-lacivertiler, 24 yaşındaki oyuncu için Eyüp'e Levent Mercan ile Bartuğ Elmaz'ı önermeye hazırlanıyor.
Yönetim, iki oyuncunun yanı sıra bir miktar da para teklif edecek. Eyüp ise Ahmed'in bonservisini 10 milyon euro olarak belirlemişti.
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