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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Ahmed Kutucu planı! 2 oyuncu + para....

Fenerbahçe'nin Ahmed Kutucu planı! 2 oyuncu + para....

Son dakika spor haberleri: Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'de çalışmalar hızlandı. Sarı-lacivertlilerde bu noktada Süper Lig'de fark yaratan isim olan Ahmed Kutucu için teklifini hazırladı. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 09:37
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Fenerbahçe'nin Ahmed Kutucu planı! 2 oyuncu + para....

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi gündeme sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe'nin Ahmed Kutucu planı! 2 oyuncu + para....

Kanat bölgeleri için arayışı olan yönetim bu noktada Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu listesine ekledi.

Fenerbahçe'nin Ahmed Kutucu planı! 2 oyuncu + para....

TRANSFER PLANI BELLİ OLDU!

Fenerbahçe, Ahmed Kutucu için planını belirledi.

Fenerbahçe'nin Ahmed Kutucu planı! 2 oyuncu + para....

Sarı-lacivertiler, 24 yaşındaki oyuncu için Eyüp'e Levent Mercan ile Bartuğ Elmaz'ı önermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin Ahmed Kutucu planı! 2 oyuncu + para....

Yönetim, iki oyuncunun yanı sıra bir miktar da para teklif edecek. Eyüp ise Ahmed'in bonservisini 10 milyon euro olarak belirlemişti.

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