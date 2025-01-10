Jose'ye Everton kancası

Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun adı İngiliz kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. Daha önce West Ham United ve Wolverhampton'ın teknik direktörlüğü için ismi geçen Portekizli çalıştırıcıya şimdi de Everton talip oldu. Her ne kadar Başkan Ali Koç, "İki yıl birlikteyiz" dese de Everton'ın teknik direktörlük koltuğuna Jose'yi oturtmak istediği ortaya çıktı.

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İngiliz basınından The Sun, Merseyside ekibinin yeni sahibi Friedkin Group'un Sean Dyche'la yolları ayırması halinde koltuğa en güçlü adayın Jose Mourinho olduğunu yazdı. Haberde; Jose Mourinho'nun Türkiye'deki durumuyla ilgili olarak, "Süper Lig'in yönetim biçimi konusunda Türk yetkililerle savaş halinde" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca haberin detayında Portekizli teknik direktörün, Premier Lig'de bir kez daha çalışmaya sıcak baktığı ve bunu çok sitediği de iddia edildi.